聖安外泌體技術 授權星企

聖安生醫（6926）昨（11）日宣布，與新加坡生技醫藥大廠ESCO Aster（EA）簽訂「外泌體小分子藥裝載專利技術」授權合約，預計可獲得授權金外，也有5%產品銷售衍生利益金。

聖安表示，公司為列名於全球外泌體新藥全球十大研發公司，目前HLA-G標靶外泌體藥物遞送載體（SOB100）已通過美國食品藥物管理局（FDA）Phase I臨床試驗IND審查，為國際生技醫藥公司發展HLA-G癌細胞精準外泌體新藥的首例，SOB100即將於今年10月開始進行人體臨床試驗。

聖安表示，新加坡ESCO Aster未來利用這項授權技術，裝載自有的專利化學治療藥物，將可針對不同癌症治療適應症衍生多種外泌體化療產品，在授權地區創造市場優勢，聖安也依合約收取每個產品5%銷售利益金。

董事長黃秋錦表示，此次技術授權合約簽訂，開啟了台灣外泌體技術與國際大廠合作的新頁，未來持續積極推展外泌體創新性與區隔性新藥產品開發邁進。