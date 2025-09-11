系統電8月每股虧0.06元
系統電（5309）昨（11）日公布今年8月自結稅後淨損1,160萬元，每股淨損0.06元。
系統電並宣布攜手德國無人機新創公司Quantum Systems策略結盟，將領先全球eVTOL與空中ISR方案引入台灣。
雙方合作推進無人航空系統（UAS）台灣在地化生產製造，技術整合與後勤服務，強化台灣製造深度能量。
透過此合作，系統電將負責Quantum Systems全產品線在台灣的獨家銷售、生產製造、聯合採購、產品生命周期支援，以及維修訓練服務。
系統電8月合併營收2.57億元，月增4%、年增6.1%，累計今年前八月營收22.1億元，年增4.54%，為同期新高。系統電累計上半年每股純益0.14元。
