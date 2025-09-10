快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

捷流營收／8月1.78億元 持續穩固多元產業競爭力、推升訂單能見度

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）10日公布8月合併營收1.78億元，月減11.4%、年減4.8%；累計前八月合併營收15.17億元，較去年同期減少2.1%。捷流表示，集團持續穩固多元產業競爭力，推升訂單能見度長達6個月。

捷流指出，隨著客戶拉貨持續保持穩定，加上集團透過旗下台灣土城一、二廠、桃園觀音鑄造廠及中國大陸蘇州廠的產能調配得宜，並持續導入技術升級與自動化設備導入，挹注捷流持續保持良好競爭力，有助於持續創造集團未來良好成長表現。

捷流表示，憑藉集團持續深化電子、石化、船舶、水處理等多元產業接單，並同步強化產品研發與技術精進，包括投入高壓、高溫、低洩漏等嚴苛工況所需的關鍵技術，以提供客戶專業流體控制解決方案。

如此，不僅能有效滿足不同產業客戶在進度與技術面上的各項需求，也進一步提升客戶滿意度與合作黏著度，助力集團整體業務訂單量能保持穩定水準。

展望未來，捷流持審慎樂觀看法，表示將持續聚焦多元產業布局策略，積極拓展市場潛在客戶機會，深化與既有客戶的長期合作關係。

捷流表示，集團針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等多樣化應用需求，持續強化市場布局與產業滲透率，帶動整體訂單能見度長達6個月。

此外，捷流更具備國內唯一從鑄造廠到工業閥門生產的完整垂直整合優勢，不僅提升產品一致性與交期掌控力，也進一步鞏固集團在半導體及其他高階應用市場的競爭地位。

營收

延伸閱讀

日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻

汽車零組件廠 營運回溫

友達、凌巨8月繳佳績

動力8月營收月增12% 世界8月合併營收月增0.3%

相關新聞

宜特8月營收4.03億元 月減3.01%

電子產品驗證服務公司宜特科技（3289）今天宣布，2025年8月合併營收為4.03億元，月減3.01%、年增0.64%；...

中探針半導體展亮三利器 8月營收創39個月新高

中探針（6217）參加半導體展（SEMICON Taiwan）傳捷報，開始出貨整個測試座（Socket）及PIN針給IC...

集雅社營收／8月3.93億元、月增4.88% 精品家電策略奏效

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告8月營收3.93億元，月增4.88%，年增15.91%；累計前八月營收...

正德營收／8月暴衝至3.3億元 年增131%

正德（2641）10日公布8月營收表現，受益子公司新建案交屋認列收入及新船陸續加入營運，單月上攻至3.3億元、年增131...

漢來美食營收／8月4.95億元創同期新高 下半年業績動能強勁

漢來美食（1268）10日公告8月營收，單月營收為4.95億元，月增7.57%、年增5.02%，創同期新高；累計前八月營...

緯穎營收強勁、鎖漲停！大摩為何將評等降為「中立」…？

緯穎（6669）10日盤中鎖漲停至3,310元，8月營收960億元，月增14%、年增198%，成長動能主要來自ASIC ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。