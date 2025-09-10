捷流營收／8月1.78億元 持續穩固多元產業競爭力、推升訂單能見度

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）10日公布8月合併營收1.78億元，月減11.4%、年減4.8%；累計前八月合併營收15.17億元，較去年同期減少2.1%。捷流表示，集團持續穩固多元產業競爭力，推升訂單能見度長達6個月。

捷流指出，隨著客戶拉貨持續保持穩定，加上集團透過旗下台灣土城一、二廠、桃園觀音鑄造廠及中國大陸蘇州廠的產能調配得宜，並持續導入技術升級與自動化設備導入，挹注捷流持續保持良好競爭力，有助於持續創造集團未來良好成長表現。

捷流表示，憑藉集團持續深化電子、石化、船舶、水處理等多元產業接單，並同步強化產品研發與技術精進，包括投入高壓、高溫、低洩漏等嚴苛工況所需的關鍵技術，以提供客戶專業流體控制解決方案。

如此，不僅能有效滿足不同產業客戶在進度與技術面上的各項需求，也進一步提升客戶滿意度與合作黏著度，助力集團整體業務訂單量能保持穩定水準。

展望未來，捷流持審慎樂觀看法，表示將持續聚焦多元產業布局策略，積極拓展市場潛在客戶機會，深化與既有客戶的長期合作關係。

捷流表示，集團針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等多樣化應用需求，持續強化市場布局與產業滲透率，帶動整體訂單能見度長達6個月。

此外，捷流更具備國內唯一從鑄造廠到工業閥門生產的完整垂直整合優勢，不僅提升產品一致性與交期掌控力，也進一步鞏固集團在半導體及其他高階應用市場的競爭地位。