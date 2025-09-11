中探針第3季單季有望轉盈

中探針（6217）近期連接器業務有新斬獲，切入無人機、AI眼鏡市場之餘，半導體測試布局亦持續發酵，測試座已出貨台灣IC設計大廠，搶攻AI先進封裝測試商機。法人看好，中探針本季有望轉盈，第4季有機會延續成長動能。

中探針參加台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025），馮明欽昨（10）日受訪表示，看好三大成長動能，首先是可靠度老化測試座（burn-in socket）已出貨台灣三大測試實驗室，今年業績貢獻度逐季成長；其次是量產老化測試座持續應用在車用和固態硬碟（SSD）產品；最後是高功率老化測試座9月開始送樣國外客戶，包括500瓦、800瓦等老化測試座產品，預計今年底至2026年初開始量產。

至於2400瓦高功率老化測試座，中探針已完成內部開發驗證，可依客戶實際需求，隨時進行外部驗證作業。

他說，中探針IC測試座產品已開始出貨整個測試座及PIN針給IC設計大廠集團，切進先進封裝測試解決方案，搶攻下一世代AI伺服器商機。微機電式（MEMS）探針方面，則持續與晶圓代工廠和測試廠合作晶圓測試。