聽新聞
0:00 / 0:00

精測訂單看到2026年第3季

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（10）日表示，受惠AI晶片測試需求旺，本季業績可望創新高，第4季營運也可望維持高檔，不僅下半年樂觀，訂單能見度更直達明年第3季，明年不僅會持續成長，增幅也可望與今年相當。

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨天熱鬧開展，精測擴大參展，發表以「AI驅動探針卡技術」為核心的流程升級方案，並展示高縱橫比的測試介面板、大尺寸多層有機載板、具備寬頻與高效能的WiFi解決方案、記憶體探針卡，以及為先進製程晶片打造的測試探針卡等。

黃水可看好，第3季業績有機會拚新高，第4季可能小幅拉回，但與第3季相差不大；透過推出新技術和新解決方案，對明年營運也很有信心。

他說，在技術推進上，考量半導體產業競爭日益激烈，精測打造以AI為核心的智慧平台，持續在設計、製造、檢測等流程中迭代與最適調整，為客戶提供更加彈性、自主、高精度的測試服務。

觀察高效能運算（HPC）、AI與手機應用處理器（AP）發展，黃水可預期第4季手機AP處理器測試業績可相對回溫，比重可能相對較高，估2026年第1季開始至第3季，相關業績作業已經大致定案，AI晶片測試效應可期。

AI 精測 晶片

延伸閱讀

日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻

成大首次參加國際半導體展 12吋碳化矽晶圓亮相

漢測連虧10年後業績大爆發 探針卡是未來成長關鍵 能重演漢微科傳奇？

「陸版輝達」寒武紀股價年漲5倍、市值破2.2兆 陳氏兄弟如何打造AI中國夢？

相關新聞

精測訂單看到2026年第3季

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（10）日表示，受惠AI晶片測試需求旺，本季業績可望創新高，第4季營運也可望維持...

中探針第3季單季有望轉盈

中探針（6217）近期連接器業務有新斬獲，切入無人機、AI眼鏡市場之餘，半導體測試布局亦持續發酵，測試座已出貨台灣IC設...

金居8月EPS 0.36元 尖點0.25元

PCB族群股價狂飆，金居（8358）、尖點昨（10）日都應主管機關要求，公布自結8月獲利，金居自結單月獲利9,100萬元...

聯發國際8月營收年增1倍 寶雅8月合併營收年增8%

聯發國際（2756）昨（10）日公告8月營收達1.19億元，受惠於新時尚茶飲UG的帶動，創下單月歷史新高紀錄，年增100...

金雨8月合併營收年增1.9倍 博弈機熱銷

博弈機與自動販賣機龍頭廠金雨（4503）公布8月合併營收0.75億元、月增3.7%、年增193.8%，為連續七個月呈年月...

豆府8月合併營收年增9.3%

八方雲集8月營收達7.5億元，年增8.6%，月增2.7%，再度刷新單月歷史次高紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。