宜特8月營收4.03億元 月減3.01%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特新竹總部大樓。圖／聯合報系資料照片
宜特新竹總部大樓。圖／聯合報系資料照片

電子產品驗證服務公司宜特科技（3289）今天宣布，2025年8月合併營收為4.03億元，月減3.01%、年增0.64%；累計前八月合併營收為31.53億元，相較去年同期成長11.32%，展現公司營運穩健成長動能。

宜特表示，今年以來在車用電子、AI高效能運算及先進封裝三大領域，均有明顯增長，高速訊號驗證與模擬需求也持續升溫，帶動宜特在相關專案上取得顯著突破。

宜特持續深化與國際大廠合作，強化在全球電子產業驗證服務鏈的關鍵地位，協助客戶面對瞬息萬變的技術挑戰，並穩健推動營運持續成長。

宜特表示，連續三個月站穩4億元大關，來自於高速訊號測試服務持續放量、車用電子可靠度驗證需求穩健，以及AI先進封裝相關專案陸續落地。隨著客戶對產品上市時程要求嚴格、技術挑戰日益增加，公司全方位驗證平台成為客戶縮短研發週期、把關產品品質的重要夥伴。

宜特 營收 車用電子

