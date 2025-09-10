快訊

中探針半導體展亮三利器 8月營收創39個月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中探針總經理馮明欽。圖／中探針提供
中探針（6217）參加半導體展（SEMICON Taiwan）傳捷報，開始出貨整個測試座（Socket）及PIN針給IC設計大廠集團，切入先進封裝測試解決方案。由於下一代AI伺服器測試時間拉長，公司可望大啖商機。

中探針在半導體展場中，展出Socket測試座、微機電式探針（MEMS）、1200瓦以上的高功率老化測試座（Burn-in Socket）等三項新品，展現公司宣示強攻半導體決心，相關營收已占總營收約25-30%。

總經理馮明欽表示，微機電式探針主要應用在先進製程的晶片測試，特別是高性能運算晶片、GPU、AI處理器，隨著先進封裝技術，探針卡需要更高的接觸密度，MEMS探針的重要度就越高。中探針與合作廠商共同開發微機電式探針，新品正在推廣中。

此外，中探針去年首度參加半導體展，即展出800瓦以上的高功率老化測試座，今年則提高為1200瓦，已向設備商驗證完成，未來可貢獻營收。

至於連接器部分，中探針陸續獲得智慧眼鏡組訂單，顯示工藝獲得國際認同。同時新產品也打進無人機的鏡頭連結器供應鏈，同樣於上季交貨，隨著這兩項新產品問世，公司毛利率可望逐漸改善。

中探針8月營收3.41億元，創39個月以來新高。公司向來就是美系手機大廠的供應商，最近進入拉貨期，整體財務可望隨營運規模擴大，獲利可期。

