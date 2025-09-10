群聯營收／8月59.34億元、年增23% 累計433億元創同期新高

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）10日公布2025年8月份營運成果，單月營收為59.34億元，年成長23%，是歷史同期新高。累計今年前八月營收達433.5億元，同樣站上歷年同期新高。

執行長潘健成表示，今年8月份，群聯在控制晶片出貨量上繳出亮眼成績，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率達49%，行動裝置儲存控制晶片更大幅成長105%，顯示公司在手機與PC OEM市場的占有率持續攀升。

同時，NAND儲存位元數總出貨量（Bit Growth）年成長率也達20%，反映系統客戶持續朝向高儲存容量的發展趨勢不變。另外，受惠於資料中心與AI需求的相對穩健，部分NAND原廠已啟動漲價策略，群聯也積極與供應鏈溝通，確保能取得足夠的NAND原料來滿足全球客戶的應用需求。

潘健成進一步說，群聯能在全球市場持續站穩腳步，關鍵在於公司對研發的堅持。過去五年，特別是疫情期間，群聯並未因外部環境挑戰而放緩投資，反而趁公司獲利時大幅加碼研發，奠定今天能夠贏得全球Tier-1手機與PC客戶信任的基礎，取得多項設計導入（Design-win）合作案。

展望未來，群聯將持續以技術創新爭取更多客戶的合作與信任，進一步充實公司的獲利，並將成果回饋給員工與股東，持續打造幸福企業，擴大群聯在NAND儲存市場的貢獻與影響力。