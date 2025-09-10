五福營收／8月7.11億元、續創同期新高 全年挑戰巔峰

五福（2745）旅遊10日公告8月營收達7.11億元、年增20.92％；累計營收58.62億元、年增14.21％。持續推動迷你小團、力攻客製化主題旅遊市場，強化通路競爭優勢，門市、官網齊力銷售進一步推升下年有望繼續攀高。

五福旅遊表示，8月營收創下歷年同期新高，2025年1月起，已連續8個月營收刷新同期紀錄。8月營收成長受惠於暑假旺季日本線穩健銷售，韓國、東南亞、長程線營收較去年同期顯著成長；品牌與多元通路布局策略奏效，推升業績穩定成長。

展望後市，2025年第4季有連假紅利、新增航點以及政府普發現金等利多支持，旅遊市場需求看好，有望帶動第4季業績。五福旅遊日本滑雪、破冰船等冬季行程銷售暢旺，東南亞第4季以航空公司優惠票價包裝高CP值行程刺激銷售，並參與泰國觀光局領軍打造的「虎哩普吉」旅遊行程共同推廣銷售。第4季多條主力產品線如日韓、東南亞、歐洲、紐澳及郵輪等已提前啟動預購。

五福旅遊以團體旅遊銷售占營收大宗，因應自由行客群持續增長、旅客需求日益多樣化的趨勢，五福今年持續推動產品分級，並推出迷你小團、半自由行等差異化商品，同時力攻客製化旅遊市場。五福迷你小團2~6人即可成行，並依照需求提供行程客製服務，享有當地專屬司機兼導遊服務，適合新婚蜜月、家族旅遊、商務拜訪等族群。五福迷你小團商品今年將以日本、韓國、泰國、越南等熱門旅遊地區為主，未來預計將擴展至更多國家。

此外，針對滑雪、馬拉松賽事等旅遊需求，五福推出主題性旅遊規劃預約服務，搭配專車及1日當地觀光行程，讓旅客在參與運動之餘，也能輕鬆便捷探索當地景點。

針對國人喜愛的日韓、東南亞地區，五福持續推動團體行程產品分級，韓國及東南亞主打「璀璨福星」系列商品，提供餐食、住宿升級之更高品質選擇。包含韓國、越南芽莊、峴港、河內等眾多「璀璨福星」行程皆為無購物站。

五福2025年營運策略以「商品力」、「品牌力」、「通路力」與「供應鏈整合力」為四大核心競爭優勢，靈活應對消費市場變化。通路方面，下半年持續著重官網經營、加快門市通路拓展。

針對官網通路，五福於8月完成會員系統改版，強化行程訂購、線上客服相關功能，藉此提升顧客的官網購買體驗。2025年至今，五福旅遊每月官網流量皆較去年同期增加，今年累計總流量更較去年同期增加50%以上，顯示數位行銷及官網經營有成，未來亦將透過更多元的會員活動、強化飯店及機票等旅遊元件訂購系統，促進網站訂單成長。實體門市方面，今年5月起，台北南京復興門市、彰化員林門市、高雄澄清門市、楠梓門市相繼開幕，強化北中南各區域通路布局，年底前預計再新增2間門市。展望明年，預計仍將以六都為核心，持續擴大通路布局。

環保旅遊業認證肯定 實踐永續旅遊

五福近年積極響應政府推動之永續旅遊政策，除了既有之綠色旅遊認證國旅行程、地方創生遊程，今年8月五福旅遊進一步獲得環境部頒發之銅級環保旅遊業認證。

社會責任方面，五福今年持續優化薪酬福利制度、人才培育及留任，今年員工總數穩健增長，員工總數目前已突破500人。為促進各方利害關係人溝通，五福近期強化官網 ESG 專區的資訊揭露，未來將持續以實際行動體現對於環境、社會責任及公司治理的承諾。