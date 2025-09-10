智冠營收／8月5.16億元 月增1%

智冠科技（5478）公布114年8月營收5.16億元、月增1%，主因受惠暑期效應，遊戲通路銷售力度仍維持強勁，顯示市場需求延續性；1至8月累計合併營收41.99億元，展現整體營運穩健基調。

MyCard於9月迎來周年慶，特別推出主題活動與吉祥物全新造型，邀請玩家一同參與。活動期間規劃每周簽到禮、首次儲值最高10倍點數回饋，以及生日周限時抽獎，總計祭出高達50萬點與多項熱門好禮，以回饋會員長期支持，進一步深化品牌與用戶的連結。

中華網龍（3083）旗下跨平台新作《飄流幻境Re：星之方舟》持續帶動玩家熱度，本月推出全新主線任務「羽落星沉時」，11日將開放人氣夥伴「瑪麗一世」轉生，增添玩法深度與培養樂趣。三國題材MMORPG新作《吞食天地 虛擬世界》自8月以來憑藉著結合Play to Earn機制廣受矚目，今日網頁商城正式上線，提供多項豪華獎勵兌換，並計劃陸續推出等級上限解放、首彈武將轉生與多項核心戰場玩法，推升玩家活躍與營運動能。經典IP手遊《吞食天地M2.0》則迎來七周年慶，全新資料片「無雙名將」盛大登場，首度釋出萬人敵武將「張飛」，並優化地層深淵及推出180級神裝獎勵，全面升級遊戲體驗。

遊戲新幹線代理的二次元手遊《風色幻想NeXus》於上周改版推出新型態IF住民「星狐踏影．浠」，突破原有戰士定位，轉型為咒術系角色，以遠程魔法手裡劍潛伏鎖定敵人，展現截然不同的戰鬥風格。本次改版亦開放120層全新試煉，並預告將推出浴衣造型角色「宵燈敘夢．森森鈴蘭」與「橙夏流光．瑪格麗特」，持續擴充角色陣容。兩款端遊也於今日迎來大型改版，《新天龍八部Online》新增全新門派「惡人谷」、副本與跨服對戰等玩法；《信長之野望Online》則加入強化系統「七星轉生」與秘境「黃泉的盡頭」，並推出限定英傑「豐臣秀吉」與「高台院」，進一步豐富遊戲內容。

一帆數位旗下生活應用APP《發票大師》攜手職棒球隊台鋼雄鷹，將於9月祭出主題活動「鷹雄變身秀」，結合「鷹雄變身卡」、大巨蛋門票抽獎、周邊任務，以及專屬手機條碼造型等多元互動，點燃APP用戶活躍度與現場體驗感，打造球迷熱血應援零距離。

藍新集團旗下「藍新金流NewebPay」於8月上線新版Apple Pay，突破過往僅能在Apple裝置與Safari瀏覽器限制，支援更多使用情境，優化用戶支付體驗。9月份將隨中秋送禮、網購季檔期，帶動線上消費需求升溫，Apple Pay擴充功能可望提升商家收款表現。同時，「藍新金流NewebPay」亦規劃導入支援Visa/Master「卡片帳戶更新服務」（Card Account Updater, CAU），讓約定信用卡於換卡或到期時可自動更新資訊，避免交易中斷，強化收單穩定與用戶便利性。

智冠集團將秉持穩健發展策略，整合數位遊戲、網路行銷與金融科技等事業群的成長能量，全面提升營運效益，推動業績持續向上。