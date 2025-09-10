集雅社營收／8月3.93億元、月增4.88% 精品家電策略奏效

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告8月營收3.93億元，月增4.88%，年增15.91%；累計前八月營收31.19億元，年增13.43%，再創歷史同期新高。公司表示，由於今年氣溫居高不下，帶動空調產品至8月仍相當熱銷，加上公司的精品家電策略以及家電規劃師的專業服務深受消費者青睞，因此推升營收持續登峰。

不同於量販賣場或一般電商通路以價格作為主要訴求，集雅社表示，公司將品牌定位為「家電界的時尚選品店」。透過嚴選來自全球的精品與設計家電品牌，讓消費不再只是購買單一功能的產品，而是一場生活風格的體驗。

集雅社指出，對消費者而言，冰箱可以成為輕奢風格的廚房主角，電視能如同藝術畫作般無縫貼合牆面，這種「美型＋機能」的價值主張，正好切中追求品味與質感的消費趨勢，進一步鞏固品牌溢價能力。這也使得集雅社能以較少交易筆數放大營收，形成穩定且優異的營運結構。

除了產品選品，集雅社的差異化更落實於服務。其「家電規劃師」不再只是銷售人員，而是消費者的生活顧問，能針對空間規劃、使用習慣與美學搭配提出專業建議。

面對風格一致性、功能實用性與預算兼顧的難題，規劃師提供一站式解決方案，協助消費者完成全戶整合，讓購買不再是單純的比價，而是建構理想居家氛圍的重要一步。這種「講究，不將就」的服務精神，使規劃師成為集雅社吸引消費者的關鍵。

集雅社表示，公司同時透過會員制度與活動設計，進一步提升顧客忠誠度。其「集利金」回饋與分級優惠，搭配近期推出的周年慶檔期所推出的多層次誘因，讓消費者在購物過程中感受到額外價值。會員不僅能享受5倍至10倍的集利金加碼，滿額消費還可參加黃金與生肖典藏金幣抽獎，新會員加入LINE官方帳號更能獲得100集利金入會禮。這些活動設計不僅創造買氣，也強化長期回購黏性。

隨著消費者愈發重視生活美學，家電早已不再只是隱身於角落的工具，而是居家風格的重要組成。集雅社藉由遍布百貨與購物中心的銷售據點，提供舒適空間與專業顧問服務，讓「選購家電」成為「打造風格日常」的過程。透過「精品家電＋專業家電規劃師＋精準會員經營」的策略，集雅社不僅強化市場差異化，更持續展現其在精品家電領域的競爭力。

法人表示，在傳統家電零售市場陷入價格競爭與電商紅海的環境下，集雅社憑藉「精品定位」與「家電規劃師」服務，成功走出差異化道路，營運表現持續優於同業，業績成長可期。