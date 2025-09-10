永捷營收／8月、前8月雙年增 雙創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布8月營收為1.34億元，較上月營收1.3億元增加3%，較去年同期營收0.63億元增加115%；累計前八月營收達9.37億元，較去年同期4.5億元增加108%。該公司訂單能見度已延伸至2026年第2季，可為營運成長加分。

永捷表示，8月及前八月營收雙創歷年同期新高，主要受惠於國際運動品牌廠商因應2026世足賽備貨潮而大幅拉貨，帶動高機能、環保鞋材與服飾等主要客戶的出貨，推升公司旗下水性環保樹脂、無溶劑樹脂及高固含量樹脂等主力產品訂單量顯著衝高，有效帶動整體營收顯著躍升。

同時，歐洲市場對「低碳、可追溯」材料的採購規範日趨嚴格，使永捷旗下環保水性樹脂、無溶劑樹脂、高固無溶劑樹脂、防水透濕濕式樹脂及透濕膜等產品深受品牌大廠青睞。

展望前景，永捷表示，因應全球供應鏈的重塑與變革，永捷憑藉台灣在地領先一條龍生產線，與子公司信立（4303）、普大緊密合作，正全力推進環保水性及回收再生新材料的量產計畫，以縮短產品上市周期，鞏固核心競爭力，目前以手中訂單能見度，已延伸至2026年第2季，良好的訂單能見度也為永捷帶來長期營運的成長動能。

永捷強調，將朝「產品創新×製程整合×應用擴張」作為未來長期成長引擎，積極布局「環保、回收、高機能複合材料」，掌握全球「綠色轉型」所創造的市場機會。並透過研發與製程整合優勢，正積極將產品應用拓展至防彈纖維、可撓式HC材料、新世代運動鞋材與環保建築等新興應用領域的布局，藉此滿足長期市場成長並提升客戶黏著度。