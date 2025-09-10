台鎔營收／8月1.11億元、年增83.76% 子公司翰陽綠能年底商轉

台灣甲級事業廢棄物處理廠台鎔科技（6947）10日公布8月營收1.11億元、年增83.76%，儘管月減10.2%，但累計前八月營收仍達7.32億元、年增39%，創下同期新高。

公司指出，在半導體有害廢棄物處理與一般廢棄物焚化能源兩大核心業務驅動下，帶動營運動能持續增溫。

台鎔說明，公司營收成長反映出台灣廢棄物處理的兩項趨勢。首先，城市焚化爐老舊，導致處理效能降低，造成民生垃圾產能不足。其次，伴隨AI應用快速成長，台灣半導體溶劑使用量及複雜度雙雙提升，造成半導體相關廢棄物的處理需求持續增加。公司憑藉多年累積的焚化與物理處理技術優勢，持續擴展再生能源事業，成功抓住此一市場契機，營收規模寫下新高。

台鎔指出，翰陽綠能為集團百分之百持股子公司，自2020年與新竹縣政府簽訂BOO投資案以來，歷經籌建與測試，已於今年6月取得固定污染源操作許可，並於9月初取得使用執照。

台鎔表示，在試車階段，翰陽綠能已協助新竹縣政府處理超過五萬噸民生垃圾，不僅有效改善縣內因焚化能量不足而產生的垃圾堆置問題，更透過併聯台電穩定輸出電能，實現轉廢為能、資源再生。

台鎔進一步說明，翰陽綠能目前雖已認列發電收入，但預期年底正式取得再生能源登記證後，將能適用更高的躉售電價，屆時將進一步提高認列收入金額，為台鎔科技營收挹注新動能，也為新竹縣垃圾問題提供長期解方。

在有害廢棄物處理方面，台鎔進一步說明，公司持續保持領先地位。目前擁有結合焚化與蒸餾的完整處理鏈，月許可量可達焚化處理3,848噸與物理處理2,880噸，並以精準配料與數據化分析確保穩定熱值與高效率處理能力。

台鎔強調，尤其在半導體產業需求持續高檔之際，隨著AI晶片與先進製程的快速擴張，新材料的導入與製程廢液種類複雜度同步增加，使得高難度有害廢棄物的處理需求更顯迫切。

台鎔指出，公司憑藉長年服務國際半導體與電子大廠的實績，搭配嚴謹的汙染防制系統與超過300天的年均運轉天數，已建立市場領先地位。未來隨著翰陽綠能正式投入商業運轉，集團將同時擁有「半導體廢棄物處理能力」與「城市垃圾能源化」兩大核心事業，形塑完整且具前瞻性的廢棄物治理生態系。

台鎔表示，營收的亮眼成績不僅反映公司現有業務的穩健成長，更是長期戰略布局逐步開花結果的體現。面對台灣城市焚化爐陸續老化、再生能源需求持續增加，以及半導體產業帶動的有害廢棄物處理挑戰，公司將持續秉持「資源有限、循環無限」的經營理念，深化廢棄物全領域處理能力，並推動綠能再生，為產業與社會創造環境與經濟雙贏的價值。