永捷營收／運動產業綠色商機增…8月、前8月年增雙成長 雙創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永捷（4714）10日公布8月合併營收達1.34億元，較上月成長3％，較去年同期成長114％；累計今年前八月合併營收達9.37億元，較去年同期成長108％。

永捷表示，8月及前八月營收雙創歷年同期新高，主要受惠於國際運動品牌廠商因應2026世足賽備貨潮而大幅拉貨，帶動高機能、環保鞋材與服飾等主要客戶的出貨，推升公司旗下水性環保樹脂、無溶劑樹脂及高固含量樹脂等主力產品訂單量顯著衝高，有效帶動整體營收顯著躍升。

同時歐洲市場對「低碳、可追溯」材料的採購規範日趨嚴格，使永捷旗下環保水性樹脂、無溶劑樹脂、高固無溶劑樹脂、防水透濕濕式樹脂及透濕膜等產品深受品牌大廠青睞。

展望2025年，永捷維持謹慎樂觀看法。因應全球供應鏈的重塑與變革，永捷憑藉台灣在地領先一條龍生產線，與子公司信立（4303）、普大緊密合作，正全力推進環保水性及回收再生新材料的量產計畫，以縮短產品上市周期，鞏固核心競爭力，目前以手中訂單能見度，已延伸至2026年第2季，不僅顯示國際品牌在永續材料採購上的長期依賴，良好的訂單能見度也為永捷帶來長期營運的成長動能。

永捷將朝「產品創新 × 製程整合 × 應用擴張」作為未來長期成長引擎，積極布局「環保、回收、高機能複合材料」，掌握全球「綠色轉型」所創造的市場機會。同時永捷將透過研發與製程整合優勢，公司正積極將產品應用拓展至防彈纖維、可撓式 HC 材料、新世代運動鞋材與環保建築等新興應用領域的布局，藉此滿足長期市場成長並提升客戶黏著度，為未來營運注入穩健動能。

