樂意8月營收月增19.58% 下半年看旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

樂意傳播股份有限公司（7584）今日公告8月份合併營收為新台幣8,196萬元，較上月增加19.58％；累計1-8月營收6.89億元，較去年同期成長9.85％。

樂意旗下經典遊戲《巨商》與《封印者CLOSERS》近期推出改版，推升玩家活躍度與營運動能，帶動8月整體營收較上月成長19.58％。其中《封印者CLOSERS》推出重大版本更新，成功吸引玩家回流，顯示經典遊戲內容仍具備持續吸引力與長期營運韌性，公司也將持續推動旗下遊戲改版，以提升用戶活躍度並挹注營運成長動能。

在樂意資源與營運經驗挹注下，韓國子公司 Naddic Games 正嘗試新的營運模式，目前除自營《封印者CLOSERS》韓國市場及ACE等自行開發之手游外，今年更取得《Go Go Sky》手遊韓國代理權，新遊戲已於9月初正式上線，進一步完善其代理與營運布局。

展望後市，樂意將持續透過遊戲改版、多元產品布局及與韓國 Naddic Games 合作，強化玩家體驗並拓展市場版圖，公司亦積極拓展自有IP運用，以創造多元營收來源並提升長期獲利能力。

