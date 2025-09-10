信立營收／訂單暢旺 8月0.98億元 月增5.71％、年增550.9％

信立（4303）10日公布8月合併營收9,757.1萬元，較上月成長5.71％，較去年同期成長550.95％；累計今年前八月合併營收6.93億元，較去年同期成長402.74％。

信立表示，8月營收成長，主要受惠於攜手子公司普大，成功搶進美系精品包與國際運動品牌客戶的訂單需求，拉貨動能顯著提升，包括乾式PU、濕式PU及榔皮等核心產品線出貨量同步成長，挹注8月整體營收較同期提升至9,757.1萬元水準，可見公司市占率持續攀升並穩固營運成長動能。

根據國際專業研究機構Fortune Business Insights報告，2025年全球皮革化學品市場規模達108.42億美元，預計至2032年將超過164.5億美元，年複合增長率為6.2％。市場成長動能主要來自鞋類與汽車產業需求上升、亞太地區製造與消費擴張，以及環保法規推動下的永續產品需求。

信立憑藉從原料研發到客製應用的垂直整合優勢，已能針對精品包等高端市場提供專屬材料與製程最佳化，滿足國際品牌對質感與耐用度的嚴格要求；同時積極布局電子、鞋材、服飾、箱包及建材等多元應用，擴大營收結構。

此外，信立憑藉多項產品已取得國際品牌認證，搭配與子公司普大的協同效益，並隨著高機能與永續材料滲透率提升，將進一步放大技術與市場開發的成長潛能，展現信立在全球皮革化學品市場的長期競爭力。

展望2025年下半年，信立維持審慎樂觀看法，該公司除了加快製程智慧化與低碳升級，以提升產能利用率與產品穩定度外，也同步強化高機能與永續材料的研發，持續導入智慧穿戴、運動用品與高端家居等成長性應用市場。隨著全球運動與休閒產業需求延續增溫態勢，乾式PU、濕式PU及榔皮產品在既有國際品牌與新興客戶群的訂單基礎穩健，為營運注入持續動能。

同時，信立將靈活整合資產運用，並透過策略與技術合作、供應鏈夥伴關係的深化，擴大營運韌性與市場反應速度。憑藉產品組合持續優化與市場份額提升，公司有信心在永續化與機能化大趨勢下，打造兼具穩健與成長性的營運曲線，並持續為股東、客戶及合作夥伴創造長期價值。