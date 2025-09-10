寶雅營收／8月22億元、年增8.8%創同期新高 攜手人氣IP推集點換購

寶雅（5904）10日公布8月合併營收22.3億元，月增7.8%、年增8.8%，創同期新高，累計前八個月營收為166.4億元，年增6.8%。

寶雅表示，截至8月底為止，全國共有432間店，未來將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝及家居店型，提高台灣滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

寶雅迎來40周年里程碑，特別攜手超人氣療癒系IP「Pingu企鵝家族」，以「Pingu出極 可愛連擊」為主題，推出兼具實用性、高顏值與收藏趣味的五款限量生活周邊。 自9月4日起，至全台POYA寶雅門市或POYA線上買，凡加入會員並單筆消費滿200元即可獲得1枚數位印花，滿400元送2枚，以此類推。集滿6枚即可於APP加購任一款Pingu限量聯名商品，採預購到貨方式並憑券至門市取貨。活動期間不限兌換次數，數位印花可持續累積，讓每一次消費都能化作療癒收藏。

同時，寶雅周年慶加碼回饋，即日起至10月7日，全台門市推出「精選萬樣商品滿千集贈9折現金抵用券」優惠，以更實惠的價格選購喜愛商品，共同歡慶寶雅40周年。