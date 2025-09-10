大宇資集團小金雞+1 第三方支付商紅陽即將登錄興櫃

大宇資（6111）旗下台灣第三方支付紅陽（7745）於114年9月10日董事會決議通過，基於公司營運考量將於年底申請辦理股票登錄興櫃，並預計於第4季度完成現金增資計畫。紅陽科技持續擴大業務版圖，顯示與資本市場的深度結合，推動登錄興櫃，提升公司財務透明度與市場能見度，藉資本市場籌資能量加速第三方支付、金流垂直整合及數位金融布局，並積極延伸至「餐飲業供應鏈資訊整合服務」，致力為產業帶來創新解決方案，共創榮景。

紅陽科技總經理黃懸德表示，疫情後台灣餐飲市場快速復甦，2024年餐飲產業規模年增3.6%，達到全年營業額為1兆378億元。然而業者仍面臨食材、租金與缺工挑戰。紅陽科技增資後預計將募集資金投入餐飲剛需市場與推進數位轉型趨勢，以第三方支付公司角色，成為生態圈整合的驅動力量。並積極完成股票登錄興櫃，引領餐飲產業邁向更智慧、高效與安全的資訊整合新時代。

紅陽科技成立於1998年，深耕第三方支付產業逾27年，首創手機APP收款服務，並於2025年初取得「ISO 27001：2022」資訊安全管理系統認證，全面導入國際資安標準。身為台灣少數全雲端化運作的業者，紅陽以消費者需求與交易安全為核心，串聯線上與線下支付，確保數據安全與服務穩定，以金融級防護建立市場信任。近年更積極跨足餐飲產業供應鏈，取得「電子發票加值中心」及「小客貨車租賃」資格，將服務從金流、電子發票拓展至雲端POS、食材配送與物流租賃，打造完整的一站式供應鏈解決方案。