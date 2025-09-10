漢來美食營收／8月4.95億元 創同期新高

漢來美食（1268）10日公告8月營收，單月營收為4.95億元，月增7.57%、年增5.02%，單月營收創歷史同期新高；累計前八月營收為41.05億元，年增5.08%，亦為同期新高。

營收表現持續穩健攀升，主要受惠於7月底漢來上海湯包Dream Plaza分店加入，以及暑假旺季帶動的聚餐需求。

漢來美食旗下多元品牌8月展現動能，中、西餐品牌都有新分店開出，成為挹注營收的重要因素。西餐體系方面，自助餐品牌「島語」高雄旗艦店開幕，占地660坪、可容納350人，搭配豐富食材、創意料理跟奢華舒適空間，除了引起全台媒體關注，也再度成為消費者心中最想前往用餐的高端自助餐廳。儘管22號開幕到月底才短短10天，仍立刻展現新店高坪效的威力，營收一舉突破千萬，迅速成為南部地區餐飲市場焦點。

中餐體系方面，8月迎來漢來名人坊的年度盛事「富哥見面會」，主廚隱世廚神「富哥」專程從香港帶來珍貴食材，包括13頭南非吉品鮑、4頭花膠皇等，讓期待了一年的饕客們紛紛搶訂，活動日期從8月15到29日，在全台4家漢來名人坊總共售出448套套餐，統計12天就替品牌帶進可觀營收，注入強勁成長動能。

而新拓點的漢來上海湯包台北Dream Plaza店與台南誠品店獲得市場肯定，開幕以來維持高輪轉率，延續了品牌的競爭力，兩家新店合計單月營收也突破千萬，持續鞏固湯包餐廳在「集團小金雞」的地位。

9月又將進入傳統三大年節的禮盒銷售旺季，漢來美食今年推出近6萬盒中秋月餅禮盒，加上蛋黃酥旺月禮盒共逾7萬盒，兩款禮盒均熱銷更勝往年，截至8月底月餅與蛋黃酥禮盒皆已被訂購一空，成為挹注漢來美食第三季營收的亮點之一。

展望後市，今年9到10月將會增加4個3天連假，可望為餐飲業帶來聚餐商機，而受到全民關注的普發萬元現金政策，據悉將在10月實施，預期也將帶動市場消費動能。漢來美食位在桃園台茂購物中心內的海港自助餐廳8月正式進入改裝期，預計年底將以「島語」品牌華麗登場，內外發展均讓集團樂觀看待第4季營運動能。