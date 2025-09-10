聯發國際營收／8月1.19億元較去年同期倍增 創新高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聯發國際（2756）10日公告8月營收達1.19億元，受惠於新時尚茶飲UG的帶動，創下單月歷史新高紀錄，較去年同期成長100.68%；累計前八月營收達7.31億元，較去年同期成長65.63%，創下同期新高。同時，UG 的海外展店也再有好消息，近期已簽下越南胡志明市的代理權，持續深化東協布局。

聯發國際營收表現如此亮眼，主要因為Sharetea歇腳亭與UG雙品牌的穩定發展，其中去年創立就在話題高峰的UG，持續擴大台灣的店數規模，成為公司營收成長的主要動能，8月北部一家加盟店，單店單日銷售杯數超過3,150杯，月營收突破台灣手搖茶飲店月營收天花板，超過550萬元。

目前UG在台灣共34店，其中八家直營、26家加盟，而除了台灣持續展店外，UG的海外布局腳步也同步持續，香港將於9月底開出第三店，而美國首店將在10月於洛杉磯開出，而加拿大、新加坡、馬來西亞正在規劃中，同時聯發國際也在日前簽下越南胡志明市的代理，預計明年第1季開出首店，進一步深化東協國家布局。

聯發國際旗下主力品牌Sharetea歇腳亭全球門市突破500間，海外據點遍布美國、澳洲、馬來西亞與香港等地，持續維持拓點腳步。台灣3家加盟店近期雖因合約到期不續約，並非撤出台灣市場，而是將進行品牌轉型和重整計畫，預計近期將推出全新面貌。

展望未來，聯發國際在Sharetea和UG的雙品牌帶動，新展店與既有店同步成長，全年營收有望持續創高。

