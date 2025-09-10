緯穎營收強勁、鎖漲停！大摩為何將評等降為「中立」…？

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

緯穎（6669）10日盤中鎖漲停至3,310元，8月營收960億元，月增14%、年增198%，成長動能主要來自ASIC AI伺服器營收上升，優於市場預期。不過，根據摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告，目前已將緯穎的「優於大盤」降為「中立」評等，目標價維持3,500元不變。

大摩預期，緯穎第3季營收將觸及短期高峰，並在今年第4季至2026年第2季期間維持相對低迷，直到下一代產品於2026年下半年開始放量。

大摩建議，投資人可以適度獲利了結，靜待更佳的進場時機或未來專案能見度等，特別是針對輝達（NVIDIA）機架相關業務等。同時，亦建議轉向布局緯創（3231），以把握第4季AI動能放大的契機。

事實上，大摩上修緯穎2025年每股稅後盈餘（EPS）預估10%，2026年上修18%，2027年則上修8%，並將估值模型展延至2026年。不過，中期成長率自8%下修至6%，主要反映2026至2027年一般伺服器需求可能走弱，資本支出逐步轉向AI領域。

儘管如此，大摩認為緯穎在GPU AI伺服器相關專案上的能見度，目前仍相對有限，因此將緯穎「優於大盤」評等降為「中立」。

AI 緯穎 大摩

