籌錢也要抽！達明掛牌上市前股價急飆 抽中可望賺逾45萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

廣達（2382）集團旗下達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣將在9月11日展開，最低投標價格200元， 公開申購則自9月16日啟動，每股承銷價暫定238元，以10日興櫃價格一度衝達710元計算，若是抽中可望獲利47.2萬元，報酬率198.31%，用23.8萬元參加抽籤，抽中1張幾乎是可賺到近2張。

廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明，在8月26日舉行上市前業績發表會，集團大家長林百里親自參加，且強調「金孫」達明要上市「登大人」了，股價在隔天急拉，短短3天一度衝達825元，寫下天價，但其後出現休息，一度回到600元，10日再度展現強漲攻勢，以624元開出後一度衝達710元，盤中漲幅逾10%。

達明將在9月11日至15日辦理競價拍賣，競拍張數9,216張，最低投標價格200元，9月17日開標；公開申購在9月16日至18日進行，承銷張數3,104張，每股承銷價暫238元，9月22日抽籤。

達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2,000台導入廣達集團工廠；自研首款人形機器人「TM Xplore I」也已對外發表亮相，成為台灣首台國產AI人形機器人；「TM Xplore I」搭載輝達Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。

輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，達明董事長何世池先前透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長。

達明搭上機器人順風車，股價在上市掛牌前急飆，承銷價與目前的興櫃價格有相檔大的落差，若以目前價格來計算，投資人用23.8萬元參加抽籤，抽中1張有機會大賺近2張，抽籤紅包誘人，中籤可望獲利逾47萬元。

相關新聞

