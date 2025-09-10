資本快車道 助攻新創

為協助新創企業掌握資本市場發展契機，櫃買中心昨（9）日與臺北醫學大學生醫加速器、安永聯合會計師事務所、創新創業服務協會共同舉辦「創業家的資本快車道座談會」，吸引超過15家新創企業共襄盛舉，從政策資源、資本市場到創育輔導，聚焦新創企業最關鍵的成長需求。

「創業家的資本快車道座談會」聚焦「創業成功三部曲」：政策資源、資本市場、創新市場。櫃買中心希望透過專題分享及與談交流，深入剖析「資源整合共創成功之路」、「政府如何成為創業推手」及「會計師如何協助企業穩健成長」等議題，並探討創業團隊在新創挑戰下的策略應對。

櫃買中心主任秘書林婉蓉表示，櫃買中心長期深耕扶植新創，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不同階段逐步健全制度、提升能見度與募資能力。創櫃板成立11年來，協助企業逐步累積能見度、制度健全度與募資能力，截至目前已輔導超過500家公司，其中31家成功轉為公開發行，29家登錄興櫃，七家完成掛牌，成果斐然。

且為擴大服務新創企業，櫃買中心今年推出「創櫃板Plus」，放寬申請門檻並優化流程，包括凡獲國發基金投資、經濟部SBIR／SIIR補助或園區事業資格者，可直接申請創櫃板輔導享有輔導資源；同時簡化書件、開放會計師輔導彈性化，並取消登板前強制增資規定。櫃買中心並積極串聯上市櫃公司、承銷商、會計師事務所及創投公會，結合經濟部、國發基金等政府資源，全面強化新創扶植能量，亦感謝安永會計師事務所長期支持創櫃板企業，多次獲櫃買中心頒發「創櫃板推動輔導績效獎」，展現其專業與貢獻。

櫃買中心指出，就生技醫療領域，目前已有221家生技公司在櫃買中心多層次市場掛牌或登錄，今年截至7月底，募資總額逾43億元，顯示櫃買市場與生技產業的高度連結。此外，北醫大長期深耕生醫領域，尤其在數位健康、人工智慧及醫療器材有卓越貢獻，在2024年也已成為創櫃板推薦單位，可為新創企業評估創新創意以利申請創櫃板，為創櫃板結合產學研資源的最佳實例。