亞昕法說會／未來7年、年年百億完工量 董座姚政岳：目前暫緩購地

亞昕（5213）9日召開法說會，亞昕董事長姚政岳表示，目前在手土地庫存量逾1,900億元，動能無虞，由於土地價格沒有鬆動跡象，公司傾向保守看待，因此暫緩購地，後續僅考量都更合建案。

亞昕今年起進入完工交屋潮，未來7年、年年都有百億元的交屋量，亞昕指出，今年預計有4大案完工，完工量約117億元，2026年也有4案完工，包括大安「亞昕敦南」、新莊「亞昕森中央」、林口「亞昕昕銀座」及台中「亞昕一緻」等，完工量約117億元。

2027年完工量約171億元，2028年完工量160億元，2029年完工量228億元，2030年完工量217億元，2031年完工量263億元，合計未來7年完工量達幣1,333億元，未來動能無虞。

針對近期房市狀況，姚政岳表示，過去房市過熱，讓大家習慣建案銷售快速的狀況，但其實銷售期1年到2年都屬於正常的週期。

至於購地方面，姚政岳表示，先前已經買了不少塊土地，土地庫存總銷達逾1,900億元，但地價難降下，目前暫緩購地，僅考慮條件不錯的都更合建案。