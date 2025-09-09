快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

亞昕法說會／未來7年、年年百億完工量 董座姚政岳：目前暫緩購地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞昕董事長姚政岳。記者朱曼寧／攝影
亞昕董事長姚政岳。記者朱曼寧／攝影

亞昕（5213）9日召開法說會，亞昕董事長姚政岳表示，目前在手土地庫存量逾1,900億元，動能無虞，由於土地價格沒有鬆動跡象，公司傾向保守看待，因此暫緩購地，後續僅考量都更建案

亞昕今年起進入完工交屋潮，未來7年、年年都有百億元的交屋量，亞昕指出，今年預計有4大案完工，完工量約117億元，2026年也有4案完工，包括大安「亞昕敦南」、新莊「亞昕森中央」、林口「亞昕昕銀座」及台中「亞昕一緻」等，完工量約117億元。

2027年完工量約171億元，2028年完工量160億元，2029年完工量228億元，2030年完工量217億元，2031年完工量263億元，合計未來7年完工量達幣1,333億元，未來動能無虞。

針對近期房市狀況，姚政岳表示，過去房市過熱，讓大家習慣建案銷售快速的狀況，但其實銷售期1年到2年都屬於正常的週期。

至於購地方面，姚政岳表示，先前已經買了不少塊土地，土地庫存總銷達逾1,900億元，但地價難降下，目前暫緩購地，僅考慮條件不錯的都更合建案。

建案 都更 房市

延伸閱讀

抓到了！高雄房產老闆遭搶500萬 涉搶男子落網

台南科技產業專區開發啟動 預定115年底開工

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

「台南科技產業專區」啟動開發 補足南科半導體上游產業鏈缺口

相關新聞

銳澤8月營收2.01億年增21.9% 連4個月為歷年同期新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今日公告8月合併營收達2.01億元，年增21.9%，已連續四個月刷新歷年同期新...

鈊象8月每股稅前盈餘4.24元

遊戲股王鈊象（3293）受惠新台幣走貶以及營收規模持續維持高檔等有利因素，昨（8）日公告8月自結稅前淨利11.86億元，...

群翊未來兩年營運看增

群翊（6664）董事長陳安順昨（8）日表示，半導體產業正經歷前所未有的變革浪潮，AI晶片需求引爆全球製造產能競逐，看好先...

昇達科8月營收月增31% 宏碁8月合併營收月減1.1%

網通廠昇達科（3491）昨（8）日公布8月營收1.66億元，月增31.5%，但較去年同期衰退17.4%；前八月營收14....

威剛8月合併營收月增16% 18年新高

記憶體模組廠威剛（3260）昨（8）日公布8月合併營收49.83億元，攀上2007年4月以來新高，並且連續五個月改寫同期...

新代股抽籤 凍資449億

臺灣證券交易所公告，興櫃股后新代（7750）普通股初次上市（IPO）案，採競價拍賣與公開申購雙軌辦理。此次競價拍賣釋出4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。