汙水及治水霸主 惠民實業預計10月初上櫃

惠民實業（6971）將於10日舉行上櫃前業績發表會，預計10月初掛牌上櫃。惠民指出，受惠於操作維護案穩定獲利、工程案逐步完工以及廢棄物處理產能提升，公司看好未來營運成長。惠民表示，憑藉多年累積的政府汙水廠操作管理經驗及專業工程團隊，搭配嚴格的專案成本控管，營運展望將持續看旺。

惠民成立於1997年，於2023年7月登錄興櫃，實收資本額達新台幣3.5億元。主要業務為水資源及廢棄物處理。其中，水資源服務涵蓋公共汙水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場，亦包含抽水站、滯洪池等水利工程，提供操作維護與工程承攬等服務。

為強化產業布局，惠民透過旗下子公司及轉投資，整合上下游產業鏈。100%持股的子公司萬美崙負責運營大社石化工業區汙水處理廠的ROT標案；另一家100%持股子公司萬嘉，則提供無機及有機污泥處理服務。

此外，轉投資持股51%的惠連薄膜，主要從事逆滲透膜清洗服務。惠民說明，藉由本業與子公司的整合，已具備完整的水資源解決方案能力。

惠民指出，透過產業鏈整合，公司積極拓展民間企業業務，包括事業廢棄物污泥處理及逆滲透薄膜清洗服務。這些業務不僅能強化惠民在水資源處理與循環利用領域的競爭優勢，亦有助於滿足客戶多元需求，提升公司在市場中的影響力與競爭力。

惠民強調，公司已深耕水處理操作維護產業多年，並致力於成本控管與維護品質穩定，所承攬的維護案件多能在原合約期滿後獲得展延，形成長期穩定合作關係。自2021年起，案場續約率約為93%，未續約部分多為評估未達目標毛利率而放棄的專案。顯示公司專業團隊深獲業主高度信賴，且長期的穩定合作關係，有助於提升案件毛利率。