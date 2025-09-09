詩肯營收／8月1.8億元、年增逾兩成 消費力道回溫

台灣連鎖家具商詩肯（6195）9日公告8月營收1.84億元，年增20.65%；累計前八月營收14.55億元，年減0.81%。詩肯表示，雖然8月下旬進入民俗月的傳統淡季，但營收仍有成長，顯示消費市場有回溫跡象，但能否延續仍要持續觀察。

詩肯表示，台灣本業8月營收1.25億元，年增15.38%，而新加坡NOVA的成長幅度更達到33.65%，兩地營收同步成長，對今年相對低迷的家具市場來說算是好消息。

詩肯表示，與過去的熱絡相比，今年房市相對冷淡，而行政院日前決議，將「新青安」排除在《銀行法》第72條之2額度限制之外，被視為「開水龍頭」，但對於房市能起到多少刺激作用，以及是否代表「房市管制接近尾聲」，都還未有定論，但仍可視為正面訊息。

此外，詩肯表示，9月仍有民俗月因素，因此營收能否維持成長仍有待觀察，但在民俗月結束之後就將進入年底的消費旺季，加上政府拍板將普發現金1萬元，最快10月即將入帳，因此對於消費市場來說，又是一大利多因素。

詩肯也說，外在不確定因素仍多，包括關稅、匯率等，至今都還未有明確方案，但對於企業的影響已經發生，因此民眾消費縮手的情形預估還會持續一段時間，在外在環境穩定後，消費信心才會恢復。

截至8月底，全台詩肯門市為87店，與上月相同。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。