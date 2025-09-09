餐飲股好旺！瓦城8月營收創同期新高 揚秦、全家餐飲創單月歷史新高

餐飲股瓦城（2729）、揚秦（2755）、全家餐飲（7708）9日公告8月營收，其中，揚秦、全家餐飲單月營收一舉衝上單月歷史新高，瓦城也創下同期新高，顯示餐飲業在暑假旅遊及聚餐需求帶動下業績動能充沛。

瓦城公告8月營收5.97億元，較去年同期成長3.81%；前八月累計營收達41.6億元，皆創下歷年同期新高紀錄。瓦城表示，集團延續精準展店策略，有效帶動營收表現。旗下主力品牌「瓦城」持續深化中南部市場布局，於8月先後進駐台中米平方商場及新光三越台南小北門店，搶攻當地消費客群。其中，新光三越台南小北門店開幕首日即吸引大量人潮，帶動門市業績亮眼表現；隨著兩店開幕，主力品牌「瓦城」總店數正式達70家，穩居全台最大泰式連鎖餐飲龍頭地位。

揚秦公告8月營收2.69億元，年增17.33%，月增3.97%，創單月歷史新高紀錄，累計今年前八月營收19.61億元，年增19.94%，同創歷史新高。揚秦表示，受惠於營運規模擴大及餐飲產業暑期旺季，旗下各餐飲品牌營運表現亮麗，營收持續攀高。

揚秦總經理林麗玲表示，在暑期旺季及各品牌店數持續增長帶動下，揚秦單月營收再創歷史新高，揚秦營運主力品牌「麥味登」在暑假期間，門市的來客數與客單價皆有所提升，商品銷售暢旺，營收同步攀高。火鍋品牌「涮金鍋」受惠於暑假旺季推動人潮以及父親節聚餐商機，即使天氣炎熱，仍擋不住闔家歡聚時對於吃火鍋的喜愛，持續為營運挹注動能。

全家餐飲公告8月2.51億元，年增13.82%。累計前八月營收17.94億元，年成長13.74%。公司表示，主要受惠暑假旺季和父親節與七夕周末帶動聚餐，成為營收成長主力，加上品牌展店效益，驅動業績創高。