快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

餐飲股好旺！瓦城8月營收創同期新高 揚秦、全家餐飲創單月歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

餐飲股瓦城（2729）、揚秦（2755）、全家餐飲（7708）9日公告8月營收，其中，揚秦、全家餐飲單月營收一舉衝上單月歷史新高，瓦城也創下同期新高，顯示餐飲業在暑假旅遊及聚餐需求帶動下業績動能充沛。

瓦城公告8月營收5.97億元，較去年同期成長3.81%；前八月累計營收達41.6億元，皆創下歷年同期新高紀錄。瓦城表示，集團延續精準展店策略，有效帶動營收表現。旗下主力品牌「瓦城」持續深化中南部市場布局，於8月先後進駐台中米平方商場及新光三越台南小北門店，搶攻當地消費客群。其中，新光三越台南小北門店開幕首日即吸引大量人潮，帶動門市業績亮眼表現；隨著兩店開幕，主力品牌「瓦城」總店數正式達70家，穩居全台最大泰式連鎖餐飲龍頭地位。

揚秦公告8月營收2.69億元，年增17.33%，月增3.97%，創單月歷史新高紀錄，累計今年前八月營收19.61億元，年增19.94%，同創歷史新高。揚秦表示，受惠於營運規模擴大及餐飲產業暑期旺季，旗下各餐飲品牌營運表現亮麗，營收持續攀高。

揚秦總經理林麗玲表示，在暑期旺季及各品牌店數持續增長帶動下，揚秦單月營收再創歷史新高，揚秦營運主力品牌「麥味登」在暑假期間，門市的來客數與客單價皆有所提升，商品銷售暢旺，營收同步攀高。火鍋品牌「涮金鍋」受惠於暑假旺季推動人潮以及父親節聚餐商機，即使天氣炎熱，仍擋不住闔家歡聚時對於吃火鍋的喜愛，持續為營運挹注動能。

全家餐飲公告8月2.51億元，年增13.82%。累計前八月營收17.94億元，年成長13.74%。公司表示，主要受惠暑假旺季和父親節與七夕周末帶動聚餐，成為營收成長主力，加上品牌展店效益，驅動業績創高。

營收 瓦城 餐飲業

延伸閱讀

瓦城營收／8月5.97億元、前8月41億元 雙創歷年同期新高

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

昇達科8月營收月增31% 宏碁8月合併營收月減1.1%

金像電8月營收月增4% 欣興8月合併營收月增0.4%

相關新聞

銳澤8月營收2.01億年增21.9% 連4個月為歷年同期新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今日公告8月合併營收達2.01億元，年增21.9%，已連續四個月刷新歷年同期新...

鈊象8月每股稅前盈餘4.24元

遊戲股王鈊象（3293）受惠新台幣走貶以及營收規模持續維持高檔等有利因素，昨（8）日公告8月自結稅前淨利11.86億元，...

群翊未來兩年營運看增

群翊（6664）董事長陳安順昨（8）日表示，半導體產業正經歷前所未有的變革浪潮，AI晶片需求引爆全球製造產能競逐，看好先...

昇達科8月營收月增31% 宏碁8月合併營收月減1.1%

網通廠昇達科（3491）昨（8）日公布8月營收1.66億元，月增31.5%，但較去年同期衰退17.4%；前八月營收14....

威剛8月合併營收月增16% 18年新高

記憶體模組廠威剛（3260）昨（8）日公布8月合併營收49.83億元，攀上2007年4月以來新高，並且連續五個月改寫同期...

新代股抽籤 凍資449億

臺灣證券交易所公告，興櫃股后新代（7750）普通股初次上市（IPO）案，採競價拍賣與公開申購雙軌辦理。此次競價拍賣釋出4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。