全家營收／8月96億元、創單月歷史次高 第3季逼300億元有望登頂

全家（5903）9日公告8月營收96.02億元，年增3.91％，不僅創下同期新高，並一舉創單月歷史次高，僅次於今年7月表現，連續二個月營收站在高崗，法人估，全家第3季營收將逼近300億元大關，有望挑戰單季歷史新高。全家累計前八月營收720.21億元，較去年同期成長3.67％。

全家表示，8月營收表現穩健向上，主要受惠店數持續成長、掌握炎夏高溫與中元普渡商機，帶動整體泛鮮食、一般商品之整體業績皆向上。

全家說明，今年8月氣溫高溫不斷，泛鮮食瞄準清爽水果系飲食商機，杯裝飲品、冰品、甜點皆推出新品。Let’s Tea研發口碑話題新品「香蕉火龍果牛奶」，另推出以粉角入料的咀嚼系新品「冬瓜QQ撞奶」，帶動杯裝茶飲年增一成五；自有品牌國民冰沙「酷繽沙」則推出降暑新品香蕉酷繽沙，甜點品牌minimore則推出綠葡萄大福，皆有效帶動相關品類業績成長；一般冰品則於線上、線下通路持續導入多款新品，搭配行銷販促活動，業績成長超過一成。

傳統中元普渡商機湧現，實體店鋪與線上通路的OMO整合操作，並結合三麗鷗IP肖像推出多款福箱商品，帶動餅乾、零食、泡麵、罐頭等拜拜商品皆成長一至二成，促動一般食品整體業績穩定向上。

展望9月，開學季早餐商機、中秋節慶烤肉需求、教師節連假皆為營運重點，鮮食、咖啡、霜淇淋、熟食區將續推話題新品，皆可望驅動整體業績成長。截至8月31日止，全家總店舖數達4,397家。

全家去年營收突破1,000億大關，法人估，全家今年全年營收將朝1,100億元關卡邁進。