瓦城營收／8月5.97億元、前8月41億元 雙創歷年同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
瓦城台南小北門店開幕首日吸引大量人潮，帶動集團八月單月及累計營收雙創同期新高。圖／業者提供
瓦城（2729）泰統集團9日公布8月營收5.97億元，較去年同期成長3.81%；前八月累計營收達41.6億元，創下歷年同期新高紀錄。

瓦城泰統集團延續精準展店策略，有效帶動8月營收表現。旗下主力品牌「瓦城」持續深化中南部市場布局，於八月先後進駐台中米平方商場及新光三越台南小北門店，搶攻當地消費客群。其中，新光三越台南小北門店開幕首日即吸引大量人潮，帶動門市業績亮眼表現；隨著兩店開幕，「瓦城」總店數正式達70家，穩居全台最大泰式連鎖餐飲龍頭地位。

此外，集團積極掌握暑假旅遊與父親節聚餐檔期，旗下瓦城、時時香與大心三大品牌推出集章與限定優惠活動，成功帶動家庭與聚餐需求成長。受惠於暑期旅遊熱潮與節慶外食高峰，整體來客數與回流率明顯提升，進一步挹注八月營運動能。

隨著九月各大百貨周年慶開跑，集團同步推出限時回饋與品牌優惠活動，預期百貨商場買氣與人流暢旺，將帶動餐廳聚餐需求成長，加上教師節、中秋與國慶等連假接續登場，外食需求可望持續升溫，進一步推升旗下各品牌來客數與業績表現，助攻整體營運穩健向上。

展店方面，旗下新台灣料理品牌「時時香」亦積極擴張南部市場，看好台南在地消費與發展潛力，預計將於十月進駐台南指標商場—MITSUI OUTLET PARK開設新門店，強化品牌布局並提升知名度。在周年慶檔期與新店效益雙重加持下，集團下半年營運動能可望再添柴火，全年營收表現樂觀可期。

瓦城台中米平方商場近日開幕，單品牌全台總店數達70家，穩居全台最大泰式連鎖餐飲龍頭。圖／業者提供
