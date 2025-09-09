逸達營收／8月營收1.42億元 美國藥證里程金助攻、大增6.4倍

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）9日公告8月合併營收約1.42億元，創單月營收歷史次高，月增1,501.63%、年增640.8%，主要是Camcevi ETM（三個月劑型）獲美國食品藥物管理局（FDA）新劑型新藥藥證，認列相關里程金收人合計1.3億元；累計今年前八月合併營收約3.73億元，年增47.4%。

逸達生技表示，8月合併營收組成包含Camcevi ETM（三個月劑型）獲美國FDA新劑型新藥藥證，認列相關里程金收人合計1.3億元，Camcevi六個月劑型美國終端市場之銷售分潤765萬元，以及服務收入418萬元。

Camcevi 六個月劑型8月在美國終端市場的銷售量為1,967支，較7 月的1,932支微幅增加約1.8%。Camcevi三個月劑型預定在完成三批確效批次的生產，並由經銷夥伴Accord BioPharma向美國聯邦醫療保健中心申請新的J-Code（可享單獨定價彈性優勢），於明年下半年在美國上市；與Camcevi六個月劑型自取得美國藥證（2021年5月）到上市（2022年4月）相隔11個月所需時程相仿。

逸達生技說明，用於治療晚期前列腺癌之Leuprolide長效注射劑在美國市場，大致分為一個月、三個月、四個月及六個月等劑型；市場規模最大的三個月劑型年銷量約45萬支，為六個月劑型支數的兩倍。在美國以外的全球主要市場，三個月劑型的銷量更是遠大於六個月劑型。

為因應Camcevi六個月及三個月劑型陸續於多國上市所帶來的需求成長，逸達早已積極規劃產能擴大及供應鏈韌性布局，包括技術移轉至歐美授權夥伴Intas的印度廠，以及移轉至中國大陸授權夥伴金賽的大陸廠；其中，法國代工廠Fareva將進行產線製程優化與分階段性設備升級，以符合歐盟GMP Annex 1的最新規範，並完成未來CAMCEVI六個月劑型之既有製程與新製程之間的轉換。

此外，在協助授權夥伴技術轉移的部分，Intas亦已獲得歐盟EMA核准新增位於印度的生產基地生產，將形成法國與印度–雙生產基地之供應鏈布局。

逸達表示，在協助授權夥伴完成相關技術轉移之前，美國、中國大陸、加拿大及其他地區之供貨來源仍需仰賴既有法國代工廠Fareva的產能。Fareva於設備整改升級期間需暫時調整生產線配置，短期內將影響逸達對授權夥伴的Camcevi六個月劑型之商業供貨時程；過渡期間，銷售夥伴可能調整其銷售策略，預期對逸達的銷售分潤也可能將隨終端市場的銷售量而產生波動。

逸達表示，雖然短期之供貨與權利金收入會受到影響，但透過在設備與產能上的投資，隨著Camcevi三個月與六個月兩個劑型陸續進入全球多個主要市場，產能擴充所帶來的供應穩定性與規模效益，將可逐步轉化為中長期營收成長動能。

