天品8月、前8月營收 雙創16年以來同期新高

天品（6199) 公告2025年8月合併營收達3053萬元，較上月1862.9萬元成長63.9％，較去年同期營收797.9萬元成長282.63％，累計2025年1至8月營收達1.02億元，較去年同期6101.8萬元成長67.87％，8月及累計前8月皆改寫16年以來同期新高。

天品表示，8月及前8月營收雙創16年以來同期新高，主要來自於集團所跨足的 AI 伺服器水冷系統的「AI清洗科技公司奈科潔淨」的貢獻所致。

天品指出，公司與擁有豐富半導體清洗經驗的欣偉科技攜手成立「奈科潔淨科技」，由天品持股80％，其奈科憑藉著具備 Class 100 無塵室、獨家清洗配方「R01」、高度精密檢測設備，專注於AI滿載伺服器水冷系統（如散熱器水箱與流體分歧管）的高效清洗服務，已正式成為台灣首批獲得國際雲端供應鏈認證的伺服器清洗服務商，今年6月起「奈科潔淨科技」已正式挹注公司營收，單從6月至8月累計3個月合計營收達3,176萬元來看，AI清洗科技業務是推升天品整體營運規模放大的關鍵所在。

天品進一步表示，由於R01 清洗配方相較於傳統 DI 水與酒精清洗，在去除微粒（150 微米以上）方面效率提升高達50％，顯著降低微粒污染可能引發的伺服器故障及維修風險，因此，以目前天品清洗業務平均良率達95％來看，主要客戶已明顯有追加訂單量的情形，訂單能見度延伸至2026年第1季，良好的訂單需求，將對天品整體營運帶來長期穩健的成長動能。

天品董事長李振寬指出，「AI清洗科技業務」不僅為集團帶來穩健的營運成長動能，也彰顯集團「多元產業佈局、多角化經營」戰略轉型的落實。展望2025年下半年，隨著全球AI伺服器與高效能運算(HPC)建置需求快速成長，資料中心與雲端服務業者對於散熱與清潔效能的要求日益嚴格，AI清洗解決方案的重要性更加突顯。