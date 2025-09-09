旭東半導體設備出貨倍增 罕見全系統整合助攻營收

關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）今日公告8月營收1.60億元，年增3.22%；累計1至8月營收達9.25億元，年增16.04%。公司表示，今年營運顯著成長，主因「半導體包裝、機器人智慧物流、智慧倉儲全系統整合解決方案」及「半導體檢量測相關產品」出貨強勁，推升整體業績。

旭東長期專注於半導體包裝設備，近年更成功跨足全廠、全系統整合。目前市場上能同時做到「半導體包裝、智慧倉儲＋智慧物流全廠、全系統整合」的廠商在全球屈指可數，因為此領域門檻極高。設備需符合無塵室高潔淨度需求，搬運設備必須避免顆粒污染與靜電防護（ESD）；系統面則須與MES（製造執行系統）、WMS（倉儲管理系統）、AMHS（自動化物料搬運系統）等多層級管理平台無縫銜接。這些皆須經過認證始可出貨，而多數廠商只能專精於單一環節，難以統包全案。

旭東深耕半導體設備多年，是業界龍頭之一，主要客戶為國際級半導體大廠。當客戶端有大型系統整合需求時，公司能憑藉豐富研發與製造經驗，一站式規劃並執行，且以既有客戶為核心，協助其降低開發時間與成本。今年半導體相關設備出貨量更達去年的兩倍，反映市場需求強勁。

同時，旭東整合多款平台，搭配自研AI演算法及 SLAM導航，成功打造全流程AMHS解決方案，並已在大客戶廠區落地。旭東進一步指出，SLAM就是讓半導體廠的自動搬運車（AMR/AGV）像人一樣能「看路、認路、找路」的關鍵技術。它解決了無塵室空間狹窄、路徑變化多的挑戰，是公司能做到智慧物流全系統整合的核心技術之一。

在檢量測領域，旭東同樣展現技術優勢。傳統AOI系統的誤檢率往往高達 1%~5%，在先進製程甚至更高，造成大量人工二次檢測與產能浪費。但要將誤檢率壓到0.5%以下極為困難，原因在於晶圓與探針卡缺陷種類繁多（刮痕、髒污、崩邊、變色等），且影像特徵細微且複雜，若演算法與光學系統不足精準，容易產生誤判。

旭東結合AOI與AI缺陷自動分類技術，並透過大數據持續訓練模型，成功將誤檢率降至0.5%以下，優於同業。該公司最新研發的熱變形表面量測設備，更能模擬晶片在高低溫環境下的翹曲與應變，協助客戶在研發與品質管控階段即時把關，進一步強化其檢測技術領先地位。

旭東董事長莊添財指出，未來旭東將持續投入AI晶片、HBM高頻寬記憶體、2.5D/3D封裝（CoWoS）、光學元件封裝（CPO）及扇出型面板級封裝（FOPLP）等先進封裝應用設備研發，鞏固公司在全球半導體設備領域的領導地位。