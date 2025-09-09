天品營收／跨足 AI 伺服器水冷系統！8月年增282％ 創16年新高

天品（6199）9日公告，8月營收3,053萬元，年增282.63％；累計今年前八月營收1.02億元，年增67.87％，單月、累月營收均創近16年同期新高。天品表示，8月營收創高主要來自於集團所跨足的AI伺服器水冷系統的「AI清洗科技公司奈科潔淨」的貢獻所致。

天品指出，公司與擁有豐富半導體清洗經驗的欣偉科技攜手成立「奈科潔淨科技」，由天品持股80％，其奈科憑藉著具備Class 100無塵室、獨家清洗配方「R01」、高度精密檢測設備，專注於AI滿載伺服器水冷系統（如散熱器水箱與流體分歧管）的高效清洗服務，已正式成為台灣首批獲得國際雲端供應鏈認證的伺服器清洗服務商，今年6月起「奈科潔淨科技」已正式挹注公司營收，單從6月至8月，累計3個月合計營收達3,176萬元來看，AI清洗科技業務是推升天品整體營運規模放大的關鍵所在。

天品進一步表示，由於R01清洗配方相較於傳統DI水與酒精清洗，在去除微粒（150 微米以上）方面效率提升高達50％，顯著降低微粒污染可能引發的伺服器故障及維修風險，因此，以目前天品清洗業務平均良率達95％來看，主要客戶已明顯有追加訂單量的情形，訂單能見度延伸至2026年第1季，良好的訂單需求，將對整體營運帶來長期穩健的成長動能。

天品董事長李振寬指出，「AI清洗科技業務」不僅為集團帶來穩健的營運成長動能，也彰顯集團「多元產業布局、多角化經營」戰略轉型的落實。展望下半年，隨著全球AI伺服器與高效能運算(HPC)建置需求快速成長，資料中心與雲端服務業者對於散熱與清潔效能的要求日益嚴格，AI清洗解決方案的重要性更加突顯。

李振寬指出，將持續憑藉多年累積的精密清洗技術與自動化設備優勢，積極布局AI伺服器、晶片及高速傳輸模組的清洗供應鏈，強化與全球一線大廠的合作深度，更因應市場需求持續推出高效率、低耗能的解決方案，協助客戶大幅提升良率與降低生產成本，以期隨著主要客戶的需求持續增加，將帶動今年下半年營運表現有機會優於上半年，並為公司營收與獲利創造新一波成長動能。