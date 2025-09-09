中光電營收／8月33億元、月增6.2% 前八月248億元
中光電（5371）9日公布今年8月合併營收33.42億元，月增6.2%，年減7.9%。累計今年前八個月合併營收248.19億元，年減5.8%。
中光電影像產品8月合併營收6.18億元，出貨量3.9萬多台，受到暑假淡季效應影響，分別月減12%及5%，相較去年同期則分別年減48%及53%。累計影像產品今年前八個月合併營收63.42億元，出貨量則41.8萬多台，因對等關稅與匯率波動等因素影響，分別較去年同期減少29%及31%。展望9月，預期影像產品整體出貨量將較8月成長。
節能產品8月合併營收18.74億元，較7月成長2%，並與去年同期相當。8月大尺寸TV/PID營收為7.06億元，較7月大幅成長25%；Monitor產品營收為3.61億元，月減3%；NB機種營收4.86億元，較7月減少20%，主係品牌端嚴控庫存並彈性調整交期所致；Tablet機種營收1.34億元，月增49%。8月節能產品整體出貨量264.8萬片/台，較7月減少10%、但較去年同期成長5%。累計今年前八個月節能產品合併營收118.38億元，出貨量1,959萬片/台，較去年同期分別減少5%及3%。展望9月，季底效應將帶動Monitor及NB機種出貨成長，因此預期節能產品整體出貨量將較8月增加。
