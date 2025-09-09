聖暉8月營收達33.8億元 年增42％ 續創歷年同期新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉董事長梁進利。聯合報系資料照
聖暉董事長梁進利。聯合報系資料照

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）於今日公布2025年8月合併營收達33.8億元，年增42％，續創歷年同期新高佳績；累計前八月合併營收達266億元，年增50％，專案執行管理與區域擴張效益持續發酵，帶動8月及累計前八月合併營收齊寫歷年同期新高。

聖暉*8月營收創歷年同期新高，主要受惠多元產業需求的驅動，包括半導體、電子零組件產業客戶持續推動新建及擴建專案，帶動工程訂單施作動能保持暢旺，同時，資料中心與傳統產業相關新專案亦於近期陸續展開，不僅擴大集團在不同產業領域的接單基礎，也帶動整體專案執行規模持續擴張，進一步創造營收正向成長。

聖暉*將持續以全球化佈局為核心，結合集團旗下各子公司專業能力，以「大艦隊」策略整合廠務工程、製程系統工程與回收節能工程，提供客戶從設廠到營運管理的完整解決方案，深化在地化服務優勢，並把握AI應用帶動的半導體及數據中心擴建需求，有助於集團持續創造良好營運成長動能。

展望2025年第3季，聖暉*持正向樂觀看法。台灣、東南亞等地高科技建廠熱潮延續，加上地緣政治影響推動各產業多點佈局，有助於持續帶動海外建廠服務需求，且聖暉*持續以「全球化佈局、差異化技術、多角化發展」，並積極把握半導體、電子零組件及資料中心等高科技產業帶來的業務契機，此外，公司深耕廠務與製程工程多年，憑藉完整的集團架構與在地化服務模式，能從設廠規劃、施工到後續營運管理提供整體解決方案，已成為國際大廠指定的長期合作夥伴，奠定集團在全球主要市場的擴張腳步。

