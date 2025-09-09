銳澤8月營收2.01億年增21.9% 連4個月為歷年同期新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺。聯合報系資料照

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今日公告8月合併營收達2.01億元，年增21.9%，已連續四個月刷新歷年同期新高；累計前八月合併營收為15.58億元，年增39.1％，也是歷年同期新高。

銳澤指出，受惠半導體產業景氣回溫及記憶體客戶需求顯現，帶動旗下氣體二次配拆移機與小型維護工程業務暢旺，同時，氣體主系統工程訂單隨著客戶新擴廠計畫陸續啟動，需求同步升溫，創造整體單月合併營收已連續七個月保持雙位數年增表現，8月合併營收更改寫歷年同期新高水準。

銳澤表示，為因應業務量持續成長，公司積極擴充國際化專業人力團隊，提升跨國專案執行能力與技術服務品質，目前已完成日本、新加坡與美國市場等海外布局，銳澤也持續優化內部人力、專案管理等資源配置，確保工程交付效率與品質穩定，進一步提升全球市場競爭力，為下一階段營收成長奠定穩健基礎，展現銳澤持續擴張與國際化布局的長期發展潛力。

展望今年第3季，銳澤持審慎樂觀看法。隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，另一方面，公司仍深耕氣體供應主系統與Turnkey統包業務，以及剛性需求的氣體二次配工程等，並積極投入產品創新與技術研發、擴充國際化專業人力團隊，有助於擴大業務接單規模與市場競爭力。

