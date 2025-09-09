安永攜手櫃買推「資本快車道」 助263家新創登板衝刺

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
創業家的資本快車道座談會合照。圖／業者提供
創業家的資本快車道座談會合照。圖／業者提供

新創要衝刺，光有創意還不夠，還需要「資本快車道」助力。櫃買中心 9 日攜手安永聯合會計師事務所、台北醫學大學生醫加速器及中華民國創新創業服務協會，共同舉辦「創業家的資本快車道座談會」，聚焦政策推動、資本市場策略與專業輔導，打造新創與投資人、產業交流的平台，協助潛力企業加速成長。

櫃買中心主任秘書林婉蓉指出，櫃買長期投入新創扶植，透過「創櫃板、興櫃到上櫃」的多層次市場，陪伴企業逐步健全制度、提升能見度與募資能力。以生技醫療領域為例，目前已有 221 家公司掛牌或登錄，募資總額超過新台幣 43 億元，顯示櫃買市場與生技產業結合緊密。今年推出的「創櫃板 Plus」更進一步簡化申請、優化輔導流程，並連結政府與業界資源，至今已協助逾 540 家企業，成果顯著。

安永聯合會計師事務所營運長黃建澤補充，自創櫃板設立以來，已有 263 家企業登板，安永連續 9 年獲得「創櫃板推動輔導績效獎」，展現長期協助新創邁向資本市場的專業能量。

經濟部產業發展署主持人賴荃賢提醒，新創在募資初期必須先評估自身狀況與需求，再選擇合適的資金來源，才能在正確的時間遇到對的投資人，替企業爭取更多價值。

台北醫學大學生醫加速器副執行長易詩恩則分享，生醫新創往往卡在技術商品化、臨床驗證或醫院導入等關卡，加速器能在不同階段提供資源，推動成長動能，提升競爭力。

此外，安永會計師余倩如提醒，新創不能只專注募資，更要學會看懂財報，掌握資產負債表、綜合損益表與現金流量表這三大關鍵，才能清楚了解公司的營運體質；IPO 不僅是募資工具，更能全面提升企業的治理與財務實力。

