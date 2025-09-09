大研生醫今掛牌 大漲達4成蜜月行情甜滋滋

大研生醫（7780）奪年度申購人氣王，9日掛牌上市，股價以158元上市掛牌，股價最高來到226.5元，漲幅達4成，未來將積極布局亞太市場，瞄準健康保健商機，最看好魚油產品成長動能，第4季還會推出全新研發的產品，成為推升第4季業績成長新動能。

大研生醫董事長張家銘表示，大研生醫迄今已獲世界品質評鑑超過66面金獎殊榮，並在四大電商、屈臣氏等通路創下銷售第一佳績，致力研發安全、安心且有效的保健食品，為家人與自己的健康把關，研究團隊匯集美國、日本、台灣等生技領域專精的博士與醫師專家，透過數千篇國際期刊文獻研究及多重嚴格安全性測試，打造最佳配方，秉持「你健康，我安心」的品牌初衷為國人提供「安心高品質」保健選擇。

大研生醫深獲國際認證與消費者肯定，公司於2025年掛牌上市，目前已在日本展開業務，並積極拓展澳洲保健市場，未來將持續專注研發高品質的保健營養品，為全球消費者提供更安心有感的保健新選擇。

大研生醫2025年上半年營收為新台幣7.89億元，稅後淨利1.43億元，每股稅後盈餘為2.4元，較前一年度分別大幅成長50.57%及4,098.5%，經營成效相當亮眼。近五年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%，展現強勁的成長動能。隨著下半年電商旺季到來，公司營收獲利成長動能可望延續。

張家銘進一步指出，大研生醫主要產品涵蓋三高保健、視力保健、益生菌等多元產品線，為國內保健食品領導品牌，在產品研發上經驗豐富，致力於為消費者提供專業的健康管理解決方案。