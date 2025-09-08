昇達科8月營收月增31% 低軌衛星動能持續擴張

昇達科公布8月營收為新台幣1.66億元，月增31%、年減17.41%；昇達科表示，營運已擺脫短期調整，回到成長軌道，低軌衛星（LEO）產品營收占比達58%，此項營收較7月成長68%，顯示低軌衛星產品已是營收成長主力。

昇達科專注高頻通訊元件與低軌衛星技術，今天發出新聞稿指出，8月營收較去年同期下滑，因今年6月起營收不計入正通科技，不過8月較7月成長，動能除了來自出貨逐步回升之外，新增訂單也呈現強勁成長，8月新增訂單金額超過3.5億元，其中低軌衛星客戶訂單占比更高達74%。

昇達科表示，目前低軌衛星在手未交訂單額，已超過上半年的出貨總額，顯示低軌衛星產品需求仍維持在高檔水準，並將對下半年營收形成穩健支撐。

為因應低軌衛星市場需求持續升溫，昇達科表示，將持續擴充產能，台灣汐止廠新設備擴充將於10月完成，越南廠將在9月啟動24小時生產運作，兩廠產能預期在第4季可達目前兩廠既有規模的2倍，為接下來大量訂單交付奠定基礎。