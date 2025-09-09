快訊

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

美國人去年被騙百億美元 美國務院宣布制裁東南亞線上詐騙

運動部今掛牌 金牌部長李洋就任

新代股抽籤 凍資449億

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，興櫃股后新代（7750）普通股初次上市（IPO）案，採競價拍賣與公開申購雙軌辦理。此次競價拍賣釋出4,551張，採美國標方式決定得標價格，已全數拍定，平均得標價807.80元。

新代承銷價則為630元，最後申購日為9日，抽籤日期落在11日，預計17日正式掛牌上市。證交所統計，截至昨（8）日，參與新代申購的件數高達7萬1,271件。以每股承銷價630元計算，凍結資金規模達449億元。

因此次僅釋出1,287張，每人限申購一張，現階段中籤率僅約1.8%，預估最終可能不到1%。換言之，中籤者每張帳面獲利可望逼近30萬元，但抽中難度高。

就新代昨日競拍結果來看，最低得標價為776元，最高達 968元。

興櫃 美國

延伸閱讀

興櫃股后新代17日轉上市 抽中賺近30萬元但中籤率僅1.8%

興櫃股后抽籤「狠」吸金！新代首日凍結449億資金、禾榮科3天就破千億

振大環球IPO公開申購吸逾17萬人搶抽籤 凍結市場資金331億元

禾榮科順利完成競價拍賣方式辦理承銷

相關新聞

鈊象8月每股稅前盈餘4.24元

遊戲股王鈊象（3293）受惠新台幣走貶以及營收規模持續維持高檔等有利因素，昨（8）日公告8月自結稅前淨利11.86億元，...

群翊未來兩年營運看增

群翊（6664）董事長陳安順昨（8）日表示，半導體產業正經歷前所未有的變革浪潮，AI晶片需求引爆全球製造產能競逐，看好先...

昇達科8月營收月增31% 宏碁8月合併營收月減1.1%

網通廠昇達科（3491）昨（8）日公布8月營收1.66億元，月增31.5%，但較去年同期衰退17.4%；前八月營收14....

威剛8月合併營收月增16% 18年新高

記憶體模組廠威剛（3260）昨（8）日公布8月合併營收49.83億元，攀上2007年4月以來新高，並且連續五個月改寫同期...

新代股抽籤 凍資449億

臺灣證券交易所公告，興櫃股后新代（7750）普通股初次上市（IPO）案，採競價拍賣與公開申購雙軌辦理。此次競價拍賣釋出4...

威剛8月營收寫三大驚奇 向50億元叩關並連五月寫歷年期新高

受惠價量齊揚火力全開，記憶體模組領導品牌威剛科技8月再報三大驚奇！單月營收年增逾六成以49.83億元，同時「連5月改寫歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。