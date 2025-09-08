新台幣貶值加持 鈊象自結8月EPS衝上4.24元

遊戲股王鈊象（3293）8日公告自結數，受惠新台幣走貶以及營收規模持續維持高檔等因素，帶動上月每股純益衝上4.24元，較7月每股純益3.96元大幅成長，並與今年3月自結數並列今年新高。

鈊象今年8月營收18.18億元，月增2.6%、年增13.5%，單月營收創歷史同期新高；累計今年前八月營收145.44億元，年增22.5%，同創歷史同期新高。

鈊象上月營收受惠新台幣回貶，加上業務持穩，帶動單月營收重新站上18億元大關，營運頗有回溫跡象。展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季將開始貢獻業績，同時也正在積極申請美國某些州的線上博弈執照，估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

李柯柱透露，目前公司已與英國通路合作夥伴積極接洽中，並針對產品開始進行對接，因此最快第3季就會有來自英國的收入進帳，同時公司也正在開拓歐洲其他地區與美國某些州的市場，藉此壯大海外市場版圖。

針對未來業務策略，鈊象今年以來的毛利率已衝上歷史新高的98%，主要原因來自授權遊戲占整體營收比重越來越高，已來到超過70%；其中，目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

鈊象今日股價小漲4元，收788元。