統振營收／移工經濟持續增溫 8月2.72億元、前八月21.58億元年增15.1%
統振（6170）公告8月營收為2.72億元，月減3.36％，年增9.75％，受惠於台灣外籍移工人數屢創新高，帶動旗下QuickPay小額移工匯款app有效會員數持續攀升，累計前八月營收為21.58億元，年增15.11％。
展望2025年下半年，統振表示，看好移工人數的長期穩定成長與政策鬆綁，尤其移工政策鬆綁一旦落實，將有助移工人口規模直接擴大，帶動包括跨境金流、薪資代發、日常支付等龐大需求，為QuickPay創造良好的業績成長動能。
此外，統振指出，近年積極推進「生活金融服務平台」策略，積極與東南亞地區銀行深化合作、與不同生活服務相關產業的合作夥伴積極洽談合作空間，強化線上與線下支付管道的整合，並逐步推展多元加值服務，打造更完整的移工金融生態圈。
