快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

統振營收／移工經濟持續增溫 8月2.72億元、前八月21.58億元年增15.1%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

統振（6170）公告8月營收為2.72億元，月減3.36％，年增9.75％，受惠於台灣外籍移工人數屢創新高，帶動旗下QuickPay小額移工匯款app有效會員數持續攀升，累計前八月營收為21.58億元，年增15.11％。

展望2025年下半年，統振表示，看好移工人數的長期穩定成長與政策鬆綁，尤其移工政策鬆綁一旦落實，將有助移工人口規模直接擴大，帶動包括跨境金流、薪資代發、日常支付等龐大需求，為QuickPay創造良好的業績成長動能。

此外，統振指出，近年積極推進「生活金融服務平台」策略，積極與東南亞地區銀行深化合作、與不同生活服務相關產業的合作夥伴積極洽談合作空間，強化線上與線下支付管道的整合，並逐步推展多元加值服務，打造更完整的移工金融生態圈。

移工 營收 東南亞

延伸閱讀

女移工遭性侵害 監察院糾正嘉縣府延宕處理…縣府：檢討保護機制

普度盛事後3天遭撞毀 鹿港玉安宮牌樓瞬間倒塌畫面曝光

美逮300韓工！川普喊「美國人要自己做電池」是否影響美韓關係這樣回

彰化民眾誤認移工袋裝犬貓急報警 打開發現是鴨子

相關新聞

友華擁雙多 營運喊衝

友華（4120）集團好消息連發，除了持續處分轉投資的生醫高價股康霈，今年將帶來豐厚收益外，旗下持有近六成的子公司友霖自行...

櫃買黃金現貨交易熱

近期市場預期美國可能宣布降息，地緣政治及關稅議題下的避險需求持續發酵，全球黃金交易持續熱絡，吸引愈來愈多投資人的目光。在...

竹陞 全年業績拚創高

竹陞科技（6739）作為半導體智慧化系統整合廠，正逢先進製程及先進封裝技術大躍進之際，推升營運表現，竹陞增加資本支出因應...

證券永續座談 18日登場

為協助證券商成為推動台灣資本市場永續轉型的重要推手，櫃買中心將於9月18日下午，在台北花園大酒店舉辦「2025年度證券業...

證期盃桌球賽 活力四射

為培養運動風氣以促進身心健康，暨提增證券界與周邊單位的業務交流及情誼，櫃買中心9月6日於國立臺灣師範大學體育館舉辦第38...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。