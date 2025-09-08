上洋營收／8月3.29億元、月增 4.8% 家用空調需求放緩

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）產業8日公布8月合併營收為3.29億元，月增4.84%，年增4.4％；累計今年前8月合併營收30.6億元，年增39％。

上洋表示，上月商用空調部分專案順利完成交機驗收，帶動商用產品銷售比重提升，惟美國經貿政策搖擺加上國內房市因貸款政策調整與總體經濟不確定性影響，市場氛圍仍舊保守，民眾購屋、裝修與消費動能下降，連帶使家用空調需求在傳統旺季連續表現疲弱。

但商用洗衣事業本月則維持穩健，其中高端洗衣品牌《RIV精緻洗衣》憑藉專業與貼心服務，收件量相較去年同期成長超過三成表現亮眼，除免出門的雲端門市服務，下半年也將持續評估於台北市蛋黃區建立新據點，提供消費者智慧化、高品質的便利服務。

而海外市場方面，越南自助洗衣品牌《SESA Coin Laundry》繼插旗峴港後，本月於觀光熱區會安再開直營門市，逐步擴大營運規模。上洋進一步指出，越南具備龐大觀光與年輕人口紅利，《SESA Coin Laundry》透過直營示範店可教育市場、提升服務能見度，並加速帶動與當地客戶合作機會。

同時，上洋亦作為AQUA總代理商於8月參加美國The Clean Show專業洗滌設備展，推廣新型態洗脫烘衣一體式設備，雖進軍美國可能受關稅政策影響，但公司藉由參與國際型展會，不僅積極尋求拓展美國通路與合作機會，多國潛在客戶也表達進一步洽談意願。此次參展除有助於觀察國際洗衣設備市場需求與趨勢，也為上洋未來進入其他市場進行前哨布局。

同時，上洋積極開發代理新產品線，亦由三菱重工集團打造、8月導入的「三菱燃氣發電機」除是應用相對減碳且取得穩定的天然氣作為轉換原料，也具備高效率、低碳排放與體積精巧等特性，可靈活應用於商場、工廠、辦公大樓及醫療院所等多元場域，為企業量身打造兼具環保與成本效益的彈性能源解決方案，並在能源轉型過程中維持競爭力，公司表示，雖該產品尚處於市場推廣初期，但期望藉由多元化產品線布局，降低營運對經濟或景氣循環的依賴，並為未來長期發展建立更穩固的基礎。

上洋指出，雖2025下半年挑戰仍多，但公司近日榮獲台灣董事學會主辦之「2025外資精選台灣百強」（Taiwan FINI 100）「中堅潛力企業獎」肯定。

該獎項以市場面、基本面及永續面等多重篩選因子進行綜合評估，遴選具代表性的優質企業，雖國際經貿不確定、國內房市低迷及氣候異常等挑戰猶存，但商用空調相對穩定，洗衣事業與海外市場動能持續，新產品代理亦有助分散風險，公司仍將持續秉持穩健經營與永衛續發展方針，靈活調整布局，以因應多變的市場環境。