威剛營收／8月叩關50億元、連5個月改寫同期新高 下半年營運強勢看漲

受惠價量齊揚火力全開，記憶體模組品牌威剛（3260）8月寫下3大驚奇。單月營收年增逾六成，以49.83億元朝50億元叩關，且創下「連5個月改寫歷史同期新高」與「221個月來新高」等兩大紀錄，為史上單月第五高；董事長陳立白看好第3季兩大記憶體同步向上推升下，單季營運績效動力強勁。

陳立白表示，第3季DDR4貨源仍相當吃緊，且固態硬碟（SSD）需求轉強，工廠產線持續滿載。由於三大DRAM廠的DDR4停產依原計畫進行，且受到HBM發展與產能排擠影響，DDR5供給成長也相對受限，加速推升客戶訂單量能。

整體而言，第3季不論是DDR4或DDR5，客戶訂單能見度持續樂觀。另一方面，目前NAND Flash原廠產出仍相當自律，需求面不僅資料中心需求火熱，消費性電子產品新品上市對儲存需求也不斷攀升，NAND Flash市況可望保持穩健走升格局。

威剛8月營收年增64.53%、月增16.93%達49.83億元，站上2007年4月以來新高，創下單月歷史第五高；DRAM產品營收貢獻比重達61.25%，SSD為26.26%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.49%。累計今年前8月營收為319.28億元，年增18.29%；DRAM占比60.53%，SSD 27.16%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.31%。