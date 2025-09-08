勤凱營收／8月1.59億元、月增5.3% 本季營運雙位數成長

電子材料大廠勤凱科技（4760）8日公布今年8月營收為1.59億元，月增5.3%、年增17.6%，創過去十個月以來新高。本季下游客戶滲透率提高，加上新台幣匯率轉趨穩定，本季營運穩健增溫，若匯率維持穩定，業績可望雙位數成長。

勤凱目前被動元件占營收九成以上，累計前八月營收為11.55億元，年增29.1%，成長幅度高於產業平均，主要是既有客戶拉貨品項增加、新客戶亦有貢獻，正持續努力提升國際客戶出貨。

副董事長莊淑媛坦言，國際銀價近期走高，確實會使客戶對於銀漿的下單動作趨於謹慎，不過客戶庫存水準已偏低，若國際銀價仍居高不下，客戶仍須正常下單，回補庫存動作將帶動未來業績表現。銅漿產品維持穩定成長，至於各項新產品繼續按計畫程序進行。

公司認為，若新台幣匯率在9月中下旬維持平穩走勢，將有助毛利率等各項財務表現。勤凱第1、2季每股純益，分別為2.01元、0.5元，加計7月已公告0.7元，今年累計前七月每股純益為3.21元。