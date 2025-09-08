王座營收／8月1.94億元創新高 年增57.21%

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

王座（2751）8日公告8月合併營收1.94億元，較上月與去年同期分別成長16.38％與57.21％，創下歷史單月新高；累計前八個月合併營收達11.25億元，年增率22.46％，亦創歷年同期新高。

王座8月合併營收年月雙增且皆雙位數成長，主要成長動能來自「雞三和」品牌旗下兩家直營門市於8月份正式開始貢獻營收、「銀座杏子日式豬排」於蘆洲徐匯廣場開出新門市；加上適逢暑假餐飲旺季，父親節與七夕聚餐商機及夏季高溫帶動百貨商場的消費人潮，推升王座全品牌整體營收動能，貢獻8月合併營收達1.94億元，創歷史單月新高紀錄。

王座近年來持續深耕台灣餐飲市場、強化多元化品牌布局，效益逐漸顯現於營收表現，今年得益於「京都勝牛」與「大阪王將」兩大品牌陸續進駐南港LaLaport穩定挹注營收、養心餐飲旗下兩家新門市「養心茶樓」與「YACHE韓式蔬食」於信義Dream Plaza商場開幕後維持蜜月行情表現，帶動集團連續6個月合併營收年月雙增走勢。

在展店布局方面，王座旗下「雞三和」品牌預計於第4季進駐遠東SOGO百貨復興館，開出第三家直營門市，明年首季亦持續推動展店計畫，深化台灣餐飲市占率，擴大規模經濟效益，並爭取新的海外市場發展機會，以期營運多元發展。

展望後市，王座持審慎樂觀態度，9-11月份將迎來百貨周年慶活動，可望帶動百貨消費人潮；第4季聖誕節、跨年與企業聚餐等餐飲需求商機有望推升集團營運，全年合併營收雙位數成長可期。

