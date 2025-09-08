崇友營收／8月5.4億元 連兩月破5億元、前八月42億元創同期新高
崇友（4506）8日公告，8月營收5.44億元，年增31.34％，創下歷史同期次高；累計今年前八月營收42.1億元，年增27.61％，續創歷史同期新高。
崇友表示，單月合併營收已連續2月突破5億，受惠旗下新梯、汰舊換新業務訂單認列保持成長態勢，其中包括台北市華固中央置地辦公大樓、台北捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程與桃園、新竹、苗栗、台南等地大型集合住宅等多項大型訂單完工認列、以及高雄、台中等地的集合住宅汰舊換新大型訂單完工，帶動8月新梯（含汰舊換新）營收表現較去年同期成長71.54％，占整體營收比重達61.49％。
崇友表示，根據行政院宣布自9月1日起將新青安政策排除「72-2不動產放款比率」限制，有望創造建商良好推案動能，助力崇友良好業務接單環境、以及推升整體在手訂單金額，同時，隨著都市更新與危老重建持續推進，電梯安裝與汰換需求亦同步升溫，皆為集團帶來長期穩定成長契機。
展望2025年下半年，崇友表示，持審慎樂觀看法。隨著崇友近年來積極拓展新梯業務接單動能，並持續深化旗下「崇友」、「堅尼西斯」自有品牌接單策略，且持續針對旗下電梯產品投入研發資源，強化智慧化與節能設計，致力提供使用者安全、舒適、人性化的電梯設備，打造品牌良好知名度，加上政府持續推動都更、危老政策，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高，進一步奠定集團未來整體營運良好穩健成長利基。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言