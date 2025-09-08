興櫃股后抽籤「狠」吸金！新代首日凍結449億資金、禾榮科3天就破千億

兩檔高價股先後辦理上市前公開申購，漢民集團轉投資禾榮科結束3天的申購，竟然吸引17萬8,141人搶抽，以每股600元計算，凍結資金達1,068.84億元；興櫃股后也啟動申購，首日吸引71,271人參加，也凍結449億元資金，預估中籤率1.8%，以8日盤中興櫃價格912元計算，中籤可賺28.2萬元。

智慧製造解決方案廠新代為興櫃股后，股價僅次於興櫃股王鴻勁，日前隨著機器人概念股大漲，8月29日一度衝達1,005元，曾躋身千金股；新代預計9月17日掛牌上市，競價拍賣8日開標，最低得標價格776元， 最高得標價格968元，得標加權平均價格807.8元，承銷價630元。

新代公開申購自9月5日展開， 至9日截止，承銷張數1,287張，預計9月11日抽籤；根據證交所統計， 首日參與申購的件數達71,271件，換算凍結資金達449億元，預估中籤率1.8%，以8日盤中興櫃價格912元計算， 中籤可賺28.2萬元。

新代今年第2季合併毛利率47.56%，稅後純益5.99億元，年增20%，每股純益9.52元；累計今年上半年稅後純益10.8億元，年增33.9%，每股純益17.2元，獲利創同期新高。

新代積極布局工業機器人與智慧機器人應用，可發展機器人電控系統、整合控制器和感測元件功能的「小腦」，也可發展機械手臂等關鍵零組件；機器人布局目前正與客戶合作中，預計2026年上半年起，部分產品有機會逐步落實。

新代表示，集團下個5年發展計畫，將聚焦AI與機器人；日前新代與老牌食品廠義美、台積電自動化要角盟立合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶進無人機與機器人市場。

另外，興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，統計辦理公開申購3天合計吸引17萬8,141人參加抽籤，預估中籤率1.59%，合計凍結資金1,068.84億元， 以興櫃盤中價咯851元計算， 中籤可賺25.1萬元。

禾榮科2017年成立，目前實收資本額14.06億元，由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的AB-BNCT取得技術授權，最大股東漢民科技持股漢民集團轉投資禾榮科居達8成。

禾榮科表示，發展硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統是一項「藥械合一」的治療方案，搭配的含硼治療用藥BPA今年3月取得臨床一／二期試驗許可（IND），目標2026年底取得復發型頭頸癌藥證後，可搭配北榮的硼中子捕獲治療中心開始正式營運，期待2027年開始賺錢。