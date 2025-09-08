快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

興櫃股后抽籤「狠」吸金！新代首日凍結449億資金、禾榮科3天就破千億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

兩檔高價股先後辦理上市前公開申購，漢民集團轉投資禾榮科結束3天的申購，竟然吸引17萬8,141人搶抽，以每股600元計算，凍結資金達1,068.84億元；興櫃股后也啟動申購，首日吸引71,271人參加，也凍結449億元資金，預估中籤率1.8%，以8日盤中興櫃價格912元計算，中籤可賺28.2萬元。

智慧製造解決方案廠新代為興櫃股后，股價僅次於興櫃股王鴻勁，日前隨著機器人概念股大漲，8月29日一度衝達1,005元，曾躋身千金股；新代預計9月17日掛牌上市，競價拍賣8日開標，最低得標價格776元， 最高得標價格968元，得標加權平均價格807.8元，承銷價630元。

新代公開申購自9月5日展開， 至9日截止，承銷張數1,287張，預計9月11日抽籤；根據證交所統計， 首日參與申購的件數達71,271件，換算凍結資金達449億元，預估中籤率1.8%，以8日盤中興櫃價格912元計算， 中籤可賺28.2萬元。

新代今年第2季合併毛利率47.56%，稅後純益5.99億元，年增20%，每股純益9.52元；累計今年上半年稅後純益10.8億元，年增33.9%，每股純益17.2元，獲利創同期新高。

新代積極布局工業機器人與智慧機器人應用，可發展機器人電控系統、整合控制器和感測元件功能的「小腦」，也可發展機械手臂等關鍵零組件；機器人布局目前正與客戶合作中，預計2026年上半年起，部分產品有機會逐步落實。

新代表示，集團下個5年發展計畫，將聚焦AI與機器人；日前新代與老牌食品廠義美、台積電自動化要角盟立合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶進無人機與機器人市場。

另外，興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，統計辦理公開申購3天合計吸引17萬8,141人參加抽籤，預估中籤率1.59%，合計凍結資金1,068.84億元， 以興櫃盤中價咯851元計算， 中籤可賺25.1萬元。

禾榮科2017年成立，目前實收資本額14.06億元，由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的AB-BNCT取得技術授權，最大股東漢民科技持股漢民集團轉投資禾榮科居達8成。

禾榮科表示，發展硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統是一項「藥械合一」的治療方案，搭配的含硼治療用藥BPA今年3月取得臨床一／二期試驗許可（IND），目標2026年底取得復發型頭頸癌藥證後，可搭配北榮的硼中子捕獲治療中心開始正式營運，期待2027年開始賺錢。

延伸閱讀

投顧公司負責人非法吸金8億元！逃亡12年後返台 二審被判8年7月

格棋攻碳化矽 第4季登興櫃

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

8月股票抽籤！中華資安一張差額近10萬、大研生醫可望賺17萬

相關新聞

友華擁雙多 營運喊衝

友華（4120）集團好消息連發，除了持續處分轉投資的生醫高價股康霈，今年將帶來豐厚收益外，旗下持有近六成的子公司友霖自行...

櫃買黃金現貨交易熱

近期市場預期美國可能宣布降息，地緣政治及關稅議題下的避險需求持續發酵，全球黃金交易持續熱絡，吸引愈來愈多投資人的目光。在...

竹陞 全年業績拚創高

竹陞科技（6739）作為半導體智慧化系統整合廠，正逢先進製程及先進封裝技術大躍進之際，推升營運表現，竹陞增加資本支出因應...

證券永續座談 18日登場

為協助證券商成為推動台灣資本市場永續轉型的重要推手，櫃買中心將於9月18日下午，在台北花園大酒店舉辦「2025年度證券業...

證期盃桌球賽 活力四射

為培養運動風氣以促進身心健康，暨提增證券界與周邊單位的業務交流及情誼，櫃買中心9月6日於國立臺灣師範大學體育館舉辦第38...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。