友華擁雙多 營運喊衝

友華（4120）集團好消息連發，除了持續處分轉投資的生醫高價股康霈，今年將帶來豐厚收益外，旗下持有近六成的子公司友霖自行開發的Tofacitinib（托法替尼）學名藥，向美國FDA提出挑戰P4專利成功，為台廠罕見。

友霖公告，已收到原開發藥廠輝瑞（Pfizer）的「不起訴承諾書」，這項藥物一旦通過美國食品藥物管理署（FDA）審查，有望於明年6月提前在美國上市。根據統計，光是在美國Tofacitinib藥物市場規模高達新台幣750億元，台灣市場在2023年也達到7億元。

友華近期公告，今年第十度調節康霈股票，累計處分利益已逾20億元，達20.75億元，堪稱是今年生技股最大贏家，手上現金滿手，推升友華第2季淨值跳升至71.48元，高於上周五（5日）收盤價54元逾32%，本季每股淨值可望繼續向上。友華目前仍持有康霈逾千張。

在藥品開發方面，子公司友霖生技發展的Tofacitinib學名藥，是憑藉自主開發的「多層次釋放技術平台」，採用OROS滲透壓控制釋放系統，其所打造出來的藥品可更容易繞過輝瑞的專利。因此友霖針對這項藥品向美國FDA提出挑戰P4專利申請。

友霖總經理黃春桐表示，雖然Tofacitinib的原廠藥專利保護要到2034年才屆滿，但是友霖已在4日收到輝瑞的「不起訴承諾書」。若 FDA 完成審查，這項藥物有望於2026年6月提前在美國上市。在台灣市場方面，友霖目前也正與台灣輝瑞針對專利爭議進行協商，若能比照美國模式成功上市，將進一步擴大台灣市場規模。