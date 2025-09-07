聽新聞
0:00 / 0:00

友華擁雙多 營運喊衝

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

友華（4120）集團好消息連發，除了持續處分轉投資的生醫高價股康霈，今年將帶來豐厚收益外，旗下持有近六成的子公司友霖自行開發的Tofacitinib（托法替尼）學名藥，向美國FDA提出挑戰P4專利成功，為台廠罕見。

友霖公告，已收到原開發藥廠輝瑞（Pfizer）的「不起訴承諾書」，這項藥物一旦通過美國食品藥物管理署（FDA）審查，有望於明年6月提前在美國上市。根據統計，光是在美國Tofacitinib藥物市場規模高達新台幣750億元，台灣市場在2023年也達到7億元。

友華近期公告，今年第十度調節康霈股票，累計處分利益已逾20億元，達20.75億元，堪稱是今年生技股最大贏家，手上現金滿手，推升友華第2季淨值跳升至71.48元，高於上周五（5日）收盤價54元逾32%，本季每股淨值可望繼續向上。友華目前仍持有康霈逾千張。

在藥品開發方面，子公司友霖生技發展的Tofacitinib學名藥，是憑藉自主開發的「多層次釋放技術平台」，採用OROS滲透壓控制釋放系統，其所打造出來的藥品可更容易繞過輝瑞的專利。因此友霖針對這項藥品向美國FDA提出挑戰P4專利申請。

友霖總經理黃春桐表示，雖然Tofacitinib的原廠藥專利保護要到2034年才屆滿，但是友霖已在4日收到輝瑞的「不起訴承諾書」。若 FDA 完成審查，這項藥物有望於2026年6月提前在美國上市。在台灣市場方面，友霖目前也正與台灣輝瑞針對專利爭議進行協商，若能比照美國模式成功上市，將進一步擴大台灣市場規模。

美國 友華

延伸閱讀

湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎取消　疑與政治立場有關

NBA／甜瓜安東尼、魔獸霍華德進名人堂 「救贖之隊」同享榮耀

WSJ：中對美談判新招 多談少讓步

不爽Google挨罰 川普可能加歐盟關稅

相關新聞

友華擁雙多 營運喊衝

友華（4120）集團好消息連發，除了持續處分轉投資的生醫高價股康霈，今年將帶來豐厚收益外，旗下持有近六成的子公司友霖自行...

櫃買黃金現貨交易熱

近期市場預期美國可能宣布降息，地緣政治及關稅議題下的避險需求持續發酵，全球黃金交易持續熱絡，吸引愈來愈多投資人的目光。在...

竹陞 全年業績拚創高

竹陞科技（6739）作為半導體智慧化系統整合廠，正逢先進製程及先進封裝技術大躍進之際，推升營運表現，竹陞增加資本支出因應...

證券永續座談 18日登場

為協助證券商成為推動台灣資本市場永續轉型的重要推手，櫃買中心將於9月18日下午，在台北花園大酒店舉辦「2025年度證券業...

證期盃桌球賽 活力四射

為培養運動風氣以促進身心健康，暨提增證券界與周邊單位的業務交流及情誼，櫃買中心9月6日於國立臺灣師範大學體育館舉辦第38...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。