證期盃桌球賽 活力四射

為培養運動風氣以促進身心健康，暨提增證券界與周邊單位的業務交流及情誼，櫃買中心9月6日於國立臺灣師範大學體育館舉辦第38屆證券期貨盃桌球錦標賽。

證券期貨盃桌球錦標賽是證券期貨界年度的運動盛會，由券商公會、證券交易所、集保結算所、期貨交易所及櫃買中心共同主辦，今年由櫃買中心承辦，國立臺灣師範大學、臺北市體育總會桌球協會協辦。

本屆比賽報名參賽隊伍陣容壯盛，計有主管機關金管會、證券交易所、集保結算所、券商公會、期貨交易所及證券暨期貨市場發展基金會等證券周邊單位暨全國證券商等24個單位報名參加，分為團體組36隊、個人組111隊，參賽選手將近400人，規模盛大。

歷經一整天激烈的競賽，所有賽程於下午5時結束並舉行閉幕典禮，總共12支團體賽隊伍及27組雙打選手脫穎而出，由證券相關單位首長於閉幕典禮頒獎勉勵，本屆證券期貨盃桌球錦標賽圓滿落幕。